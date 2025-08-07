Solo una pandemia mundial podía frenar la historia de Lola

Noventa años han tenido que pasar para que el mundo conozca a Lola Rodal. Una vida similar a la de otras víctimas de la represión franquista y el tiempo suficiente para que el mundo viviera una nueva pandemia. Esta, la del covid, retrasó los planes del colectivo O Faiado da Memoria para que la historia de esta canguesa viera la luz, convencido de que todas son importantes, pero algunas, como la suya, suponen de esos testimonios desgarradores que hacen mella en el corazón, suscitando algo importante: recordar para no repetir los mismos errores.

Ya se sabe, dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra y el supuesto pecado de sus padres fue «tener ideas anarquistas», explica Antonio Caeiro, miembro de la asociación y director del documental sobre las fatalidades que sufrió Rodal y sus familiares más cercanos tras el alzamiento militar.

Se llama directamente «Lola» porque fue ella quien no quiso olvidar y le contó todo tras horas de entrevista. Fue hace bastantes años, después de conocerla por otros compañeros del movimiento de recuperación de la memoria histórica y a raíz de otra odisea de su vida: la búsqueda de los restos de su hermano, que fue asesinado en Ponteareas cuando escasamente había alcanzado la mayoría de edad.

Explica Caeiro que el documental estaba muy avanzado, pero en 2020 llegaron la confinamientos. «El problema es que está concebido como una «road movie», recorriendo los lugares y espacios por donde transitaron ella sus parientes y no había posibilidad de desplazarse. Además, estaban todas las medidas a adoptar, así que tampoco se podían hacer las cosas tranquilamente», detalla.

No solo eso, también querían contar con imágenes de las cárceles donde estuvieron sus padres –Navarra y Gipuzkoa– y eso ya suponía una infraestructura mayor. El caso es que todo el resultado se podrá ver el viernes 28, a las 20.00 horas, en el auditorio Xosé Manuel Pazos, de Cangas, como parte de un homenaje a los represaliados en general y especialmente a los asesinados en Angueiro; un episodio que marcó fuertemente a esta villa, que vive cerca de otro escenario del mal recuerdo, convertido hoy en símbolo, la Illa de San Simón, donde también estuvo el padre de Lola y otros familiares cuyas historias también recogió Caeiro en «Aislados».

En «Lola» vuelve a transitarlos con la voz en narrativa de esta mujer, ya fallecida; de aquella niña de 15 años que, de repente, se vio desprovista de protección paternal y que se quedó sola con su hermana más pequeña. «Prácticamente vivían de pedir y aún fueron capaces de salir adelante y de alimentar a sus padres encarcelados, teniendo que vivir situaciones como cuando enviaban los paquetes en Correos donde les llegaron a decir que no llegaban a su destino».

El director ha dividido la historia en varias partes: la de ambas niñas, los progenitores y el hermano asesinado. Solo le queda la espinita de no haber podido estirar más los 90 minutos para contar la historia de un cuarto hermano, que ejemplifica otra de las terribles consecuencias de esta parte de la historia: el exilio.