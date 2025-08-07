Un legado que pone salsa a la Festa da Ameixa

Si la Festa da Ameixa de Carril tuviera que servirse con un rostro humano, sin duda tendría el de Pepe Campos. Y si además necesitara manos para sostenerla en el tiempo, ahí estarían las de su hijo, Moisés. Entre ambos, encarnan la historia, la evolución y el alma de una de las celebraciones gastronómicas más queridas de Galicia, que este fin de semana conmemorará su trigésima edición con la misma esencia con la que nació, pero con el reconocimiento institucional y social que le ha valido la distinción de Fiesta de Interés Turístico de Galicia.

La fiesta ha crecido, se ha modernizado, ha multiplicado su impacto y ha exigido cada vez más esfuerzo logístico y humano. Sin embargo, hay cosas que no han cambiado: el trabajo callado de quienes están siempre, sin figurar, pero sin fallar. Y los Campos llevan treinta años siendo parte esencial de esa columna vertebral invisible que hace que todo funcione.

Para Pepe Campos, marinero carrilexo, todo comenzó en los años noventa, cuando formaba parte del cabildo que entonces presidía Ventura Vidal. Fue en ese contexto, con la ilusión de impulsar una fiesta que diera visibilidad al producto más emblemático de sus parques de cultivo, cuando le propusieron encargarse de la preparación de la salsa que acompaña a las almejas. No dudó: «Cogí esa propuesta con mucho cariño. Me encantaba encargarme de la salsa con una receta que aprendí de mi madre, y que gustó desde la primera edición», recuerda hoy, con 84 años, y con la misma claridad que si hablara de algo ocurrido la semana pasada.

Aquella receta, sencilla pero cuidadosamente medida, se convirtió desde entonces en uno de los secretos mejor guardados del evento. Aún hoy, aunque la elaboración ya no recaiga directamente sobre él, Pepe sigue supervisando cada detalle desde la lonja: las cantidades, el punto justo de cocción, la textura de la salsa. «Me encanta ver a la gente disfrutando de las almejas. Yo sé lo que cuesta apañarlas, lo que implica andar al mar, y como carrilexo, esta fiesta es algo muy especial», asegura con orgullo.

Su figura se ha ganado el respeto de todo Carril. No solo como cocinero o como veterano del mar, sino como símbolo de constancia y humildad, valores que han guiado a lo largo de tres décadas a un equipo de personas que, como él, ha trabajado desde el anonimato para que la Festa da Ameixa no dejara de crecer.

Entre ambos suman más de 60 años de dedicación a una fiesta muy identitaria. / Noé Parga

Ese compromiso se hizo extensible en Moisés Campos, hijo de Pepe, que desde 1995 ha estado presente en cada edición. Empezó por tradición familiar, casi sin pensarlo, como tantos jóvenes que ayudan en lo que se les necesita. Pero con los años, su implicación se volvió innegociable. «Es ayudar en lo que sea. Somos un equipo de trabajo amplio y muy necesario para que todo salga a pedir de boca», apunta con modestia.

Hoy Moisés es una de las piezas clave de la intendencia de la fiesta: sirve en el mostrador, recoge bandejas, limpia tarteras, organiza turnos y gestiona con naturalidad las decenas de pequeñas tareas que hacen posible un evento de esta envergadura. «Reconozco que me gusta estar de cara al público, pero también me siento cómodo ayudando detrás. Aquí nadie se salva del trabajo y todos remamos en la misma dirección».

Aunque el legado paterno está muy presente, hay una frontera que Moisés no se atreve a cruzar: la salsa sigue siendo territorio exclusivo de Pepe. «Él fue quien la hizo desde siempre. Yo no me atrevo a tomarle el relevo ahí. Él sigue estando en la lonja supervisando todo. No la prepara ya, pero sigue atento a los detalles como si fuera el primer año».

Tres décadas después, la fiesta ha crecido hasta cifras impensables en su inicio. «Como todo, empezó vendiendo pocos kilos de almejas, pero cada año ha ido a más. Hoy viene muchísima más gente, la fiesta tiene más repercusión y también más exigencias», explica Moisés, que desde su doble papel de colaborador de la fiesta y trabajador de la cofradía, conoce bien la dimensión económica, social y turística que ya tiene el evento.

Con ese crecimiento ha llegado también la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Entre las novedades más recientes, destaca la incorporación de la venta de tickets online, que facilita la logística y mejora la experiencia del visitante. También se han añadido propuestas como la degustación de paella el sábado, una forma de diversificar la oferta sin restar protagonismo a la reina indiscutible: la almeja de Carril.

«Cada año queremos hacer algo más, algo mejor. Queremos estar a la altura de lo que representa la almeja para Carril. Es el producto con el que trabajamos cada día. La fiesta es un escaparate enorme, pero también una gran responsabilidad», reflexiona Moisés.

Muchos de los que hoy colaboran no habían nacido cuando se sirvió la primera ración. Otros se han ido incorporando, algunos ya no están, y algunos volverán. Pero la familia Campos permanece. Y mientras la almeja siga siendo el corazón de Carril, es difícil imaginar una Festa da Ameixa sin el saber hacer, la entrega y el orgullo de Pepe y Moisés.