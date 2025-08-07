Jorge Abal: el cartero que ayudó a parir a una vaca
Tras casi cuatro décadas de servicio el jefe de distribución de Correos en Cambados se despide
Dejó huella tanto de cartero y como de gestor, siempre guiado por la vocación de servicio
«Cogí la cuerda y ayudé en el parto de una vaca, aquel ternero también era un poco mío». Así resume una de sus anécdotas más memorables Jorge Abal, quien, tras casi cuatro décadas de trabajo en Correos, se despide del uniforme, pero jamás del cariño de sus vecinos.
Tras comenzar sus andaduras allá por 1985, con un contrato de un mes por aquel entonces, Jorge Abal, jefe de la unidad de distribución de Correos en Cambados, cuelga definitivamente la bolsa de reparto.
«Este trabajo no se hace por dinero, sino por el contacto con la gente, porque no es monótono y porque la confianza de los vecinos no se compra, se gana, carta a carta», cuenta.
Comenzó repartiendo en Leiro y Lois, parroquias de Ribadumia, para pasar más adelante a Oubiña y Pontearnelas, de Cambados y Vilanova, respectivamente. Durante sus primeros años en el oficio, lo compaginó con la empresa familiar. Se trataba de la típica tienda rural que cuenta con bar e incluso con una carnicería, el claro ejemplo de todo en uno de barrio.
Sin embargo, cuando aprobó la oposición se fue a Madrid en el año 2000. Con el paso del tiempo fue acercándose a casa poco a poco, pasando por Pontevedra, Vilagarcía y por último Cambados, donde ascendió al cargo de jefe de unidad de distribución siete años después.
Recuerda con mucho apego sus primeras experiencias, destacando a Ángel Serantes, al que define como su referente y su maestro dentro del gremio, al que más adelante reemplazaría tras su jubilación.
Cuatro décadas de cambios
Con el paso de los años, analiza la evolución que ha ido sufriendo la profesión. «Al principio apuntabas todo en una libreta», explica sobre la antigua metodología postal.
Rememora la época en la que era el encargado de entregar los Fondos Nacionales de Asistencia Social (FNAS) a personas que no cotizaban o que tenían dependencia del Estado. «Llevaba las pesetas encima de unas quince personas», dice sobre la responsabilidad que aquello suponía.
Ahora, tras el boom de la paquetería en línea después de la pandemia, Correos ha sufrido un cambio radical. La sustitución de las libretas por los PDA, esos dispositivos tan característicos que portan los carteros hoy en día para registrar los envíos, y algunas nuevas iniciativas han impulsado a la empresa.
Abal destaca una de ellas: Paq Mochila. Este nuevo servicio consiste en ir moviendo el equipaje de los peregrinos que realizan el Camino de Santiago y no quieren ir con todas sus pertenencias en las espaldas.
Rememorando, una de las anécdotas que recuerda son «las cartas en Navidad». A modo de situación general, siempre instaba a su equipo a realizar un sobreesfuerzo para que esas postales no fueran remitidas de vuelta. «Es algo que se está dejando de hacer, por eso ponemos más empeño en intentar que llegue a su destino».
Llegó el momento del adiós
«Correos lanzó un plan de jubilaciones incentivadas con el fin de renovar su plantilla, por suerte, yo podía aceptar la oferta», cuenta sobre el motivo de su jubilación. Desde el 31 de julio disfruta de unas merecidas vacaciones, aunque aún no ha conseguido desconectar del todo del trabajo.
Sigue pensando que simplemente está en su periodo de descanso anual y que en unos días se reincorporará a la plantilla. Lo ve como «algo normal después de tantos años», y muestra algo de incertidumbre de cara al futuro. Sin embargo, cuenta que tendrá ocupaciones en sus viñedos y que «desconectar las alarmas de las seis de la mañana es un privilegio».
Concluye recomendando el oficio, aunque advierte que no es una profesión que se elija por dinero, sino por vocación. «Mi primer sueldo fue de 62.000 pesetas», confiesa sobre la que es una experiencia «satisfactoria y gratificante».
Ahora, se despide de un oficio que nunca sintió como tal, sino como un estilo de vida. Ya no repartirá cartas ni gestionará turnos, pero seguirá caminando entre viñedos con la misma vocación con la que recorría las calles. Porque cuando uno entrega tanto durante tantos años, no hace falta llevar uniforme para seguir siendo cartero.
Un oficio que requiere cercanía, paciencia y mucha mano izquierda
«La figura del cartero siempre fue muy respetada, sobre todo en el rural, donde conocías a todo el mundo», declara Abal, sosteniendo que ahora es más complicado porque la gente cambia más de vivienda y se conoce menos.
Sin embargo, aunque suelen ser una minoría de los casos, los carteros también sufren faltas de respeto, insultos y malos tratos, por lo que «a veces hay que saber tener mano izquierda y entender a la otra parte».
Desde su rol de jefe de distribución resalta la gestión humana y el trato con sus compañeros. «Al principio no era consciente de la responsabilidad que suponía, pero luego me fui dando cuenta y me rompía más la cabeza», relata sobre sus inicios en el cargo.
Lo que más le costaba era «tomar decisiones que a veces no contentan a todo el mundo», aunque siempre trató de hacerlo «lo mejor posible».
