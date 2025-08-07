Vilanova honra a la Virxe do Carme con tradición y música de Milladoiro

Vilanova vivirá este sábado 9 de agosto una de sus jornadas más emblemáticas del verano con la celebración de las Festas do Carme, organizadas por la Cofradía de Pescadores que preside Lino Díaz. La cita contará con un completo programa de actos religiosos, culturales y festivos que homenajearán a la patrona de los marineros.

Los actos comenzarán a las nueve de la mañana con una salva de bombas y el repique de campanas. A continuación, la Banda Escola da Unión Musical de Tenorio protagonizará un pasacalles por las principales rúas de la localidad. A las 11.45 horas tendrá lugar la recepción institucional en la sede de la Cofradía, seguida de la misa solemne en honor a la Virgen del Carmen, que será cantada por el Orfeón Voces Graves de Arousa.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 19.00 horas con la tradicional procesión marítimo-terrestre, en la que la imagen de la Virgen recorrerá las aguas y calles de Vilanova acompañada por embarcaciones engalanadas y numerosos devotos, en una muestra de fervor popular que congrega a cientos de personas.

La jornada concluirá a las 22.00 horas con el concierto del grupo Milladoiro en la Praza do Castro, dentro de la programación de la XXX Festa do Mexillón e o Berberecho y enmarcado en el programa provincial +Música, promovido por la Diputación de Pontevedra. Esta actuación, de acceso libre, permitirá disfrutar de algunos de los temas más emblemáticos de la formación, así como de las composiciones incluidas en su nuevo disco, Atlántico.

El patrón mayor, Lino Díaz, quiso agradecer públicamente la colaboración de entidades y particulares para hacer posible esta celebración: «El año pasado colaboró una asociación de bateeiros y otro bateeiro a modo particular. Este año tendremos apoyo de dos asociaciones y de dos bateeiros: la Asociación de Productores Mexilloeiros Ría de Arousa de Corón y la de Santa María de Caleiro, con una aportación económica». También expresó su gratitud al Concello de Vilanova y a la Deputación de Pontevedra por su implicación directa en el desarrollo del programa.

El concierto de Milladoiro es una de las 78 actuaciones previstas dentro del plan +Música de la Diputación, dotado este año con 700.000 euros —100.000 más que en la edición anterior— y que tiene como objetivo descentralizar la oferta cultural de calidad, reforzar la programación en municipios de menos de 50.000 habitantes y promover la lengua gallega.