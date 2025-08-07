Guadi Galego y Valeria Castro «suenan a vino»

Guadi Galego, una de las grandes voces de la música gallega contemporánea, y la canaria Valeria Castro, con un repertorio íntimo inspirado en su último trabajo, se suben esta tarde-noche al escenario de la ya popular terraza de Bodegas Martín Códax, en Cambados.

El suyo es el tercero de los conciertos programados este verano en el ciclo musical y solidario Os Xoves de Códax, en el que se maridan el buen albariño, la buena música y las causas nobles.

El concierto ofrecido por Israel Fernández y Diego del Morao, acompañados de Moisés Fernández, en la Terraza de Códax. / Bodegas Martín Códax

Esta vez todo lo recaudado va destinado a Aspanaes, una organización «que trabaja desde hace más de 45 años en Galicia para mejorar la vida de personas con trastorno do espectro do autismo (TEA)», explican en la cooperativa vitivinícola.

Se vive, por tanto, una nueva explosión de «cultura, territorio y solidaridad» con la que avanzar en esta cita obligada del verano, que en sus doce ediciones ha «convertido la música en una herramienta de transformación real» con la que recaudar 270.000 euros para las entidades sociales gallegas.