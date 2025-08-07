GaliciAME recauda fondos con un mercadillo solidario

La Fundación GaliciAME ofrece entre hoy y el domingo un mercadillo solidario en la plaza del Concello de Cambados con el fin de recaudar fondos para la investigación e iniciativas que redunden en una mejor calidad de vida para los pacientes con Atrofia Muscular Espinal.

La cita ofrecerá desde libros, objetos de decoración, cuadros, bolsos, joyería, juguetes, restos de tiendas, vajillas, cristalería, manualidades, artesanía... Todo ello en horario de 10 a 22 horas y además de vender, la asociación está abierta a la recepción de donativos, pues también tiene un mercadillo permanente en su sede del barrio de San Tomé.

Cabe recordar que la entidad presidida por la cambadesa Merchi Álvarez puede presumir de logros como conseguir que Galicia fuera pionera en la administración de nuevos fármacos, entre otras cuestiones.