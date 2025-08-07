GaliciAME recauda fondos con un mercadillo solidario
La entidad ofrece hasta el domingo, en la plaza del Concello de Cambados, variedad de objetos
La Fundación GaliciAME ofrece entre hoy y el domingo un mercadillo solidario en la plaza del Concello de Cambados con el fin de recaudar fondos para la investigación e iniciativas que redunden en una mejor calidad de vida para los pacientes con Atrofia Muscular Espinal.
La cita ofrecerá desde libros, objetos de decoración, cuadros, bolsos, joyería, juguetes, restos de tiendas, vajillas, cristalería, manualidades, artesanía... Todo ello en horario de 10 a 22 horas y además de vender, la asociación está abierta a la recepción de donativos, pues también tiene un mercadillo permanente en su sede del barrio de San Tomé.
Cabe recordar que la entidad presidida por la cambadesa Merchi Álvarez puede presumir de logros como conseguir que Galicia fuera pionera en la administración de nuevos fármacos, entre otras cuestiones.
- La playa de A Lanzada está a otro nivel
- El Plan Nacional sobre Drogas está de saldo: subasta 40 vehículos a un euro
- Prisión para el detenido por la grave agresión en la fiesta del Albariño en Cambados
- Tres años de prisión para el conductor del accidente mortal del Porsche en Meis
- «La bodega es un proyecto familiar; nuestro sueño»
- Denuncian una agresión sexual ocurrida durante la Festa do Albariño de Cambados
- Cambados valora en positivo una Festa do Albariño austera y se pone el reto de frenar las masas
- Rías Baixas clama contra la bajada de la tasa de alcohol: «No castiguen al sector»