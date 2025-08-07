Al flamante skate park de O Cavadelo «se la apaga la luz» en solo una semana
Esquerda Unida aduce que el nuevo parque ya da sensación de «abandono»
Con solo una semana de actividad a sus espaldas, el skate park de O Cavadelo recibe ya las primeras críticas. Es Juan Fajardo, el portavoz municipal de Esquerda Unida (EU), el que sitúa estas flamantes instalaciones en el disparadero, alegando que «ya dan muestras de abandono».
Y todo porque «ha dejado de funcionar» la iluminación del parque, presentado por el gobierno local como «un lugar renovado, moderno y funcional que iba a permitir su uso también en horario nocturno».
Pero resulta que eso no es posible ahora mismo, dado que «la zona está completamente a oscuras desde hace días –aseguraba ayer el concejal esquerdista–, imposibilitando su uso por las noches y generando una sensación de inseguridad y abandono».
De ahí que EU utilice el calificativo de «inaceptable» al referirse a ese apagón y a la obra en sí misma, «que acumuló retrasos y duplicó el coste previsto».
Por cierto, y en eso también abunda Fajardo, que «durante la construcción, las luminarias estuvieron encendidas todas las noches, cuando las instalaciones no podían usarse, y el gobierno lo justificaba diciendo que era por seguridad».
