Encauzan la ampliación de la pista de Paradela a Nantes de Reis

La mesa de contratación propone adjudicar la obra «Ensanche y pavimentación de la pista de Paradela a Nantes de Reis» a la firma Manuel Pérez Portela S.L., con una oferta de 65.121 euros y mejoras como la excavación y hormigonado de cunetas para evacuación de pluviales y la señalización horizontal del vial con pintura reflectante.

El objetivo es ampliar un vial de 428 metros que acusa un claro desgaste en el aglomerado. Las obras supondrán la ampliación de la pista, la disposición de cunetas hormigonadas en sus márgenes y un nuevo asfaltado del firme en caliente con una capa de de 5 centímetros de espesor. Para la ampliación se hace preciso ocupar 269 metros cuadrados correspondientes a suelo agrario de tres propietarios particulares, con los cuales que se ha llegado a acuerdo de cesión. También se procederá a la construcción de dos tramos de muro en mampostería de piedra con acabado rústico.