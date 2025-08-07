Emergencias O Grove se refuerza con la llegada de otra embarcación

Emergencias O Grove enriquece su ya importante unidad de salvamento marítimo. Lo hace con la incorporación de una nueva lancha neumática que, junto a su correspondiente remolque, se antoja de vital importancia para intervenir en caso de accidente marítimo, pero también para reforzar la vigilancia en las playas, donde los socorristas desplegaron el mes pasado más de un millar de servicios.

La colaboración de la Diputación de Pontevedra ha resultado crucial para poder afrontar este gasto, que roza los 28.000 euros y permite al Concello disponer de una embarcación de casi seis metros de eslora provista en su casco de un depósito de combustible integrado con capacidad para cien litros.

Un aspecto, este último, destacado desde el gobierno de José Cacabelos, toda vez que «supone una mejora sustancial respecto al sistema de la lancha ya existente, que funcionaba con un depósito externo de apenas 30 litros».

Una de las embarcaciones empleadas hasta ahora. / Noe Parga

Esto es tanto como decir que la nueva embarcación dota a Emergencias O Grove de mayor autonomía en sus operativos de vigilancia, rescate y salvamento , pudiendo realizar «intervenciones más prolongadas en el tiempo, seguras y eficientes».

Seguimos apostando por la mejora progresiva de los recursos materiales al servicio de la seguridad y la protección de la ciudadanía, consolidando un servicio local de emergencias cada vez más profesionalizado y preparado José Cacabelos — Alcalde de O Grove

Más potente

Así lo destacaba el propio alcalde tras la presentación de la nueva nave de emergencias, incidiendo en que «también tiene mayor tamaño y potencia que los modelos empleados hasta ahora».

Se trata, en consecuencia, de «una adquisición que responde a la necesidad de seguir dotando al Servizo de Emerxencias de medios modernos y adaptados a las necesidades de un municipio costero como nuestro», remarcó José Cacabelos.

La nueva lancha, en la base de Emergencias O Grove. / FdV

Lo plantea desde el convencimiento de que esta lancha entraña «un salto de calidad» para desplegar un trabajo desde el mar que resulta «esencial para garantizar una respuesta eficaz en situaciones de riesgo».

Termina diciendo el máximo mandatario que, con esta adquisición, el Concello «continúa apostando por la mejora progresiva de los recursos materiales al servicio de la seguridad y la protección de la ciudadanía, consolidando un servicio local de emergencias cada vez más profesionalizado y preparado» que también lleva tiempo necesitado de un camión motobomba.

Uno de los vigilantes de la playa. / Noe Parga

Un servicio, como se explicaba hace días, cuya unidad de salvamento marítimo en las playas de A Lanzada, As Pipas y Area de Reboredo acudió el mes pasado a cinco avisos para atender a usuarios de pedaletas y ayudar a personas que practicaban kayak y paddle surf, además de intervenir tras detectar a cuatro usuarios fuera de las zonas habilitadas para el baño.

Los socorristas a bordo también frenaron a personas que pescaban en zonas de baño, embarcaciones que incumplían las normas de seguridad y bañistas que saltaban de zonas peligrosas. Además de ayudar a embarcaciones en apuros y retirar elementos que resultaban peligrosos para la navegación.