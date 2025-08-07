El deterioro veranea en O Grove

Como era de esperar, la carencia de un plan con el que revertir la situación hace que vaya en aumento el abandono tantas veces denunciado en paseos marítimos miradores y accesos a las playas mecas.

De ahí que las críticas de vecinos y visitantes aumenten a medida que avanza el verano, situando en el disparadero al gobierno local a causa de «la inseguridad» y la «preocupante imagen que se proyecta» en zonas como Siradella y A Lanzada.

«Es un abandono generalizado en todo el pueblo», apostillan representantes del sector turístico y de la oposición municipal.

Masiva afluencia de veraneantes

En cierto modo, O Grove parece un municipio absolutamente desbordado por la masiva afluencia de veraneantes, de ahí que el alcalde, José Cacabelos Rico, indicara en repetidas ocasiones que se necesita de la implicación de otras administraciones para dar servicio a semejante población.

Tablas rotas en el mirador de Siradella. / FdV

Hace unos días insistía en ello, aunque centrándose en el abastecimiento y el saneamiento , para resaltar que «tenemos que empezar a pensar en limitar el crecimiento –incluso bloqueando las licencias urbanísticas–, pues no tenemos capacidad para más y no se puede seguir creciendo sin garantizar antes el agua y el alcantarillado».

Frente a lo cual desde el PP local replican que «esta situación es consecuencia directa de años sin rumbo, planificación, inversión ni previsión».

A juicio de este partido, «no es el turismo el problema, ni la legislación vigente, sino la falta de gestión de un modelo que combine sostenibilidad, bienestar vecinal y desarrollo económico, porque lejos de excusas, lo que de verdad merece nuestra tierra es futuro».

El peligro en algunas zonas salta a la vista. / FdV

Responsabilidad

«Oponerse a seguir creciendo sin control no basta; hace falta gestionar el crecimiento con responsabilidad, y eso no ha sucedido», lamentan los conservadores.

De este modo cargan contra el gobierno socialista, el cual, a su juicio, «durante demasiado tiempo ha ignorado las advertencias sobre la presión que el modelo turístico actual ejerce sobre servicios esenciales como agua, saneamiento, depuración, urbanismo o movilidad».

Lo que quieren decir es que las medidas restrictivas que plantea el alcalde «como si fuesen soluciones valientes, son en realidad respuestas desesperadas ante un colapso evitable, que se podría haber gestionado mejor si se hubiera actuado con previsión y responsabilidad».

Dicho de otro modo, que «limitar licencias sin ofrecer alternativas, sin un modelo turístico consensuado ni inversiones previas, no es la solución».

Ésta pasa por «medidas reales, viables y contrastadas ya en marcha con éxito en otras regiones, como un plan urgente de inversión en infraestructuras básicas».

El mirador de Siradella, con vistas hacia el istmo de A Lanzada. / FdV

EDAR

El PP alude expresamente a la resolución de problemas de depuración mediante la construcción de una depuradora de aguas residuales «sostenible y cofinanciada por otras administraciones, dotadas de tecnologías limpias y energía solar».

También plantea este grupo «medidas para garantizar el suministro y uso responsable del agua, desde restricciones temporales hasta la reutilización de aguas regeneradas».

El mirador-observatorio sobre la ensenada de A Lanzada. / FdV

En cuanto al control del urbanismo y los vertidos no conectados al alcantarillado, «se requiere de inspecciones, ordenanzas y coordinación entre administraciones para evitar la degradación ambiental».

Incluso reivindican «actuaciones firmes contra el uso ilegal de viviendas con fines turísticos, incluyendo cortes de suministro en los casos amparados por sentencia, para proteger los servicios públicos y la convivencia vecinal».

Para terminar pidiendo «planes de movilidad y control de accesos, con regulación de aparcamiento, prioridad a residentes y sistemas digitales de gestión que previenen aglomeraciones y garantizan el orden urbano», como se hizo desde el gobierno socialista de A Illa.