Detenido por segunda vez tras robar en unas expendedoras de Meaño
El hombre, un vecino de Sanxenxo de 39 años, cuenta con «amplios antecedentes policiales»
La Guardia Civil detuvo a un vecino de Sanxenxo (Pontevedra), de 39 años de edad, con amplios antecedentes policiales y judiciales, como presunto autor de un delito de robo en unas máquinas expendedoras en Meaño. El individuo es la misma persona que, presuntamente, había asaltado días antes una gasolinera en la misma villa, en Dena
Según el Instituto Armado, los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 25 de julio, cuando el detenido accedió al recinto exterior del bar en el que se ubicaban. Lo hizo con el rostro cubierto por una sudadera con capucha y un objeto punzante.
Una vez allí, con varias herramientas, destrozó la totalidad de los dispensarios y forzó las puertas, con el fin de llegar a los cajetines de recaudación de las mismas, lo que no consiguió pese a los intentos realizados. De esta forma, causó daños que superan los 1.200 euros y un perjuicio económico a la empresa con la inutilización de las máquinas en servicio.
El Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Sanxenxo se hizo cargo de las primeras pesquisas y, tras la inspección ocular practicada, pruebas recabadas en el lugar de los hechos y otras gestiones, identificó al presunto autor de los hechos. El caso lo lleva el Juzgado de Guardia de Cambados, que lo llamará a declarar, pues quedó en libertad en sede policial.
- El Plan Nacional sobre Drogas está de saldo: subasta 40 vehículos a un euro
- Cambados valora en positivo una Festa do Albariño austera y se pone el reto de frenar las masas
- «La bodega es un proyecto familiar; nuestro sueño»
- Denuncian una agresión sexual ocurrida durante la Festa do Albariño de Cambados
- Rías Baixas clama contra la bajada de la tasa de alcohol: «No castiguen al sector»
- O Salnés hace pleno en los premios de una reñida edición del concurso
- Jorge Abal: el cartero que ayudó a parir a una vaca
- Los bateeiros se quedan sin más «chicoteo»