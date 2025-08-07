Detenido por segunda vez tras robar en unas expendedoras de Meaño

La Guardia Civil detuvo a un vecino de Sanxenxo (Pontevedra), de 39 años de edad, con amplios antecedentes policiales y judiciales, como presunto autor de un delito de robo en unas máquinas expendedoras en Meaño. El individuo es la misma persona que, presuntamente, había asaltado días antes una gasolinera en la misma villa, en Dena

Según el Instituto Armado, los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 25 de julio, cuando el detenido accedió al recinto exterior del bar en el que se ubicaban. Lo hizo con el rostro cubierto por una sudadera con capucha y un objeto punzante.

Una vez allí, con varias herramientas, destrozó la totalidad de los dispensarios y forzó las puertas, con el fin de llegar a los cajetines de recaudación de las mismas, lo que no consiguió pese a los intentos realizados. De esta forma, causó daños que superan los 1.200 euros y un perjuicio económico a la empresa con la inutilización de las máquinas en servicio.

El Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Sanxenxo se hizo cargo de las primeras pesquisas y, tras la inspección ocular practicada, pruebas recabadas en el lugar de los hechos y otras gestiones, identificó al presunto autor de los hechos. El caso lo lleva el Juzgado de Guardia de Cambados, que lo llamará a declarar, pues quedó en libertad en sede policial.