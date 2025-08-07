La cita gastronómica del Obradoiro de O Salnés a favor de la AECC llega a su fin

La iniciativa solidaria «Mañás de terraceo» ha llegado a su ecuador con una gran acogida, según aseguran desde el Obradoiro de Hostalería do Salnés, que mantiene esta propuesta gastronómica para el mes de agosto.

Es la tercera edición de una cita dedicada a recaudar fondos para la investigación contra el cáncer a través de la fuerza de la AECC. Pero además, sirve como práctica para el alumnado de cocina y sala de este programa de la Mancomunidade do Salnés, que se desarrolla en Sanxenxo y que termina el 2 de septiembre.

En esta sede se ofrecen estos almuerzos que además, se completan con otros atractivos como música en directo y un pequeño mercado artesanal para «disfrutar de una mañana diferente y solidaria».

Las plazas son limitadas y los interesados en asistir a los de agosto pueden anotarse en el teléfono 658 989 002 o a través del instagram @obradoirohostaleriadosalnes.

En la jornada de ayer, los estudiantes ofrecieron una selección gastronómica inspirada en la cocina regional e internacional. El programa terminará el 13 de agosto con un día dedicado a la cocina de autor y además, no faltarán los cócteles y batidos sin alcohol pensados para combatir las altas temperaturas de estos días.