Los bateeiros se quedan sin más «chicoteo»

La Consellería do Mar se ha visto obligada a rechazar la petición de prórroga del «chicoteo» formulada por algunas entidades mejilloneras, que pretendían obtener permiso para llevar a cabo esta actividad hasta el 30 de septiembre.

El problema con el que se encontraron fue que, al no haber presentado los datos que se les reclamaron en cuanto a recolección de mejilla en el litoral, tampoco tuvieron argumentos sólidos con los que justificar esa prórroga del proceso, mediante el cual se consigue un mejor y mayor crecimiento de la cría encordada en las bateas.

Es otra consecuencia de lo que pasó cuando, después de que Mar autorizara una prórroga extraordinaria de un mes (mayo) para la recolección de esa cría iniciada en diciembre, varias organizaciones reclamaran un mes más (junio).

Como se explicó en su momento, cuando desde la administración se les exigió saber cuántas bateas querían mejilla y qué cantidades necesitaban, resulta que no se presentaron los datos correspondientes.

Solo lo hicieron los titulares de un puñado de viveros flotantes, y claro, aquello reflejaba una necesidad mínima de cría y no justificaba un aplazamiento de todo un mes para todo el sector.

Descargas de mejillón para Francia e Italia en el puerto de Vilanova de Arousa. / M. Méndez

A grandes rasos, puede decirse que el «chicoteo» consiste en sujetar cada cuerda de esa mejilla por los dos extremos, de tal forma que en lugar de permanecer suspendida del emparrillado en vertical, se cuelga con forma de «U».

De este modo se consigue que la semilla encordada vaya creciendo de forma más homogénea, pues dado que para hacerlo depende tanto de los nutrientes como de la luz, en las cuerdas colgadas verticalmente siempre se desarrolla antes la que está más arriba, situada en los cinco o seis primeros metros.

Al «chicotear» se logra que los doce metros de cuerda permanezcan más cerca de la superficie, y al tener más claridad toda la semilla se desarrolla al mismo tiempo, lo cual facilita las posteriores tareas de desdoble, cuando se distribuye el peso de cada cuerda de cría en dos o tres diferentes para que siga ganando tamaño y rendimiento hasta el momento de su comercialización.

Bateas repletas de cuerdas. / M. Méndez

De ahí la importancia del «chicoteo». Y de ahí el interés de algunos bateeiros por disponer de más plazo para hacerlo, tratando así de manipular mejor la mejilla obtenida y encordada en la recta final de la campaña de recolección. Especialmente, la conseguida en aquel mes extra que se les dio en mayo.

Contradicciones

Pero cuando la Consellería do Mar pidió datos concretos que avalen la necesidad real de ese aplazamiento del «chicoteo» no encontró respuestas, sino contradicciones.

Y no la encontró porque, como no se declaró en su momento, de las cifras oficiales ofrecidas por el propio sector se desprende que, a pesar de la abundancia de cría este año, los bateeiros habrían recogido incluso menos de la que tienen asignada.

Manuel Méndez

Es algo que no se sostiene, pero se entiende diciendo que, en realidad, no es que se recogiera menos cría, sino que no se declaró toda la obtenida.

Alegan algunos productores que esto se debió a que «es un trámite enfarragoso con el que perdemos tiempo», otros se niegan rotundamente a declarar la cría porque dicen que nunca lo hicieron y unos cuantos sugieren que la aplicación informática diseñada por la Xunta para que puedan declarar esa mejilla no es lo suficientemente ágil.

A lo que responden desde la Consellería do Mar diciendo que si los bateeiros tienen dudas «siempre se les puede ayudar», como se hace con otros sectores del mar y otros muchos productos.

Todo esto es, básicamente, lo que se desprende de la contestación ofrecida por la Consellería do Mar a través de sus delegaciones territoriales en Vigo y A Coruña a la solicitud formulada por la Federación de Asociacións de Mexilloeiros (Femex) el pasado 10 de julio, tratando de lograr autorización para el «chicoteo» hasta finales del mes que viene.

Manuel Méndez

Lo que argumentó Femex en aquella petición fue que, debido a que el plazo de recolección de la semilla en los bancos naturales «fue modificado por la Consellería, ampliando el período de extracción hasta el 31 de mayo», también se consiguió «el mayor volumen de mejilla en los dos últimos meses de campaña», abril y mayo.

Dicho lo cual, y dado que el «chicoteo» es una práctica regulada por la propia administración, «para favorecer la homogeneidad del producto en la fase de preengorde, para mejorar su calidad y, consecuentemente, para hacer un mejor aprovechamiento del recurso –sostiene Femex–, los miembros de nuestras asociaciones proponemos ampliar el prazo para realizarlo y asegurar la producción hasta el 30 de septiembre».

Un barco moviendo cuerdas. / M. Méndez

Pero la Subdirección Xeral de Acuicultura y el Servizo de Innovación Tecnolóxica da Acuicultura informaron desfavorablemente esa demanda, basándose en que «de las más de 3.300 bateas autorizadas para el cultivo de mejillón, solo 162 declararon extracción de mejilla, con unas cantidades medias de 2.014 kilos por batea».

Pero eso no es todo. Los técnicos de Mar apuntan que se realizaron un total de «790 declaraciones (de obtención de cría) para una cantidad total de 326,3 toneladas», cuando las estimaciones de carácter científico sobre la media de mejilla recogida en cada campaña en los bancos naturales son de entre 6.000 e 10.000 toneladas.

Cantidades declaradas

Dicho de otro modo, que «las cantidades declaradas en la campaña 2024-2025 son muy inferiores a las estimadas, con menos de un 6% con respecto al límite inferior de esos cálculos».

Y aún hay más, porque si se analizan los registros realmente efectuados por los bateeiros, es decir, si se estudia la evolución de las capturas de cría oficiales, se comprueba que la extracción «cayó entre abril y mayo», es decir, justo lo contrario de lo argumentado por Femex.

Cuerdas colectoras

Abundando en ello, los técnicos de la Consellería do Mar también advierten de que «muy pocos (bateeiros) declaran la mejilla captada en las cuerdas colectoras», que son las que se autorizan para recoger cría de manera natural en los propios viveros –las larvas se adhieren a esas cuerdas– para sumarla a la mejilla que se raspa de las piedras del litoral.

Ritmo frenético de descargas de mejillón. / Manuel M.

En este caso, Acuicultura proclama que «en total figuran solo 31 declaraciones que suman un total de 104,4 toneladas de mejilla» en la campaña 2025.

La misma que se llegó a permitir de forma extraordinaria y hasta el 30 de septiembre la colocación de 150 cuerdas colectoras –a mayores de las 500 ya permitidas por batea–, acogiéndose a esa excepcionalidad 593 solicitudes para 72.864 cuerdas.

Es por todo ello que, entendiendo que las facilidades dadas para obtener cría han sido máximas, y que es indispensable que el sector se conciencie y cumpla su parte declarando la mejilla obtenida, la Consellería do Mar denegó la ampliación del período establecido para la utilización de cuerdas de chicoteo en las bateas de los polígonos de cultivo de las provincias de Pontevedra y A Coruña.