Arousa se afianza en la Reserva Ecoturista de la España Verde

La ría de Arousa y el Parque Nacional de las Islas Atlánticas se estrenan este verano en la Reserva Ecoturista de la España Verde, presentada como un viaje inspirador a través de 25 espacios naturales protegidos de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi, entre parques nacionales y/o parques naturales, Reservas de la Biosfera, Geoparques Unesco y espacios de la Red Natura 2000 «con el compromiso común de conservar, inspirar y ofrecer experiencias auténticas en plena naturaleza».

Un estreno por todo lo alto, pues en lo que va de temporada han sido muchos los ciudadanos de todo el país –y algunos extranjeros– que han disfrutado de esta experiencia inspirada en la biodiversidad, la cultura y el turismo sostenible.

Como todos los tripulantes que están por sumarse a esta aventura –con muchas familias entre ellos–, lo hacen de la mano de Iniciativas Tradicionales Marítimas (Intramar) y su barco escuela «Chasula», con el aval del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia y con la imprescindible colaboración de una empresa de divulgación medioambiental tan experimentada como Arenaria Coordinación, que desarrolla proyectos como el titulado «La isla de los cinco sentidos».

Con visitas a islas como Sálvora y Rúa, entre otros alicientes, este programa a bordo del «Chasula» se centra en uno de los espacios naturales que dan vida a la Reserva Ecoturista de la España Verde en Galicia.

No es otro que el Parque Nacional antes citado, al que se da a conocer en este proyecto como «un paraíso natural que combina acantilados, playas, fondos marinos y biodiversidad única, mostrando la naturaleza atlántica en todo su esplendor y conectando mar y tierra con un fuerte compromiso de conservación».

Isidro Mariño, patrón del «Chasula», y María Calvo, una de las responsables de Arenaria Coordinación, son dos de las caras visibles de esta experiencia que sitúa a la ría de Arousa en el mapa de la España Verde.

La primera expedición del año a bordo del «Chasula». / M. Méndez

Lo hace, sobre todo, a través del archipiélago de Sálvora, parte esencial de ese Parque Nacional del que se destacan «importantes colonias de aves marinas, como la gaviota patiamarilla, el cormorán moñudo y el paíño europeo».

Pero también limícolas como el ostrero y el chorlitejo patinegro, «además de especies vegetales endémicas y ecosistemas costeros únicos».

En definitiva, un enclave de un valor natural incalculable que «se ve reforzado por su historia cultural, con tradiciones marineras, embarcaciones como la dorna y antiguos saberes populares».

Isidro Mariño. / FdV

Todo ello, las explicaciones sobre métodos de pesca tradicionales y el cultivo de mejillón, la observación de mamíferos marinos y aves pelágicas o las clases prácticas de orientación y navegación en la ría son vivencias y aprendizajes posibles en el barco del carismático Isidro Mariño.

Junto a actividades interpretativas, fotografía de paisaje y rutas guiadas en tierra firme, que se complementan con actividades de carácter científico.

Este tipo de propuestas en torno a Sálvora y Rúa se complementan con las tradicionales rutas del «Chasula» desde Cambados hasta dejar atrás el archipiélago de Sálvora y avanzar unas 12 millas náuticas desde el litoral hasta las proximidades del cañón de Arousa y el cañón de Vigo».

El barco Chasula amarrado en Rúa. / FdV

Una travesía acompañada de explicaciones y curiosidades sobre los valores naturales, culturales, patrimoniales y etnográficos del entorno, tratando de «dar a conocer y educar en querer conservar», explican en Intramar, en cuyas expediciones pelágicas son frecuentes especies como la pardela cenicienta, paíño europeo, charrán común, charrán patinegro, pardela balear y alcatraz atlántico.

Al igual que pueden aparecer «especies poco comunes, difíciles de ver en otras partes de Europa, como el paíño de Madeira, el de Wilson, gaviota de Sabine, pardela capirotada, págalo rabero o el págalo pomarino».

Todo ello complementado o aderezado, como queda dicho, con las actividades desplegadas por Arenaria Coordinación, con sede en Boiro y también organizadora de rutas de senderismo, trekking, educación ambiental, divulgación científica, consultoría oceanográfica y las mentadas visitas a espacios naturales protegidos como el de las Islas Atlánticas de Galicia.

En definitiva, que Arousa tiene importantes representantes en la «red de agentes colaboradores en el territorio» que impulsa España Verde para «crear experiencias y productos de ecoturismo basados en modelos sostenibles».

Se engrandece así la primera gran ruta de ecoturismo en España, que se extiende por toda la cornisa cantábrica «conectando algunos de sus espacios naturales protegidos más emblemáticos a través de experiencias de auténtico ecoturismo»