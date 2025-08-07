El Albariño deja 230 positivos de alcohol y nueve por drogas

Los controles de tráfico en la Festa do Albariño dejaron 230 positivos en alcohol, así como nueve denuncias por conducir con presencia de drogas en el organismo y cuatro contra automovilistas que ejercían de taxistas sin la correspondiente licencia.

El balance ha sido comunicado hoy por el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Pontevedra que, entre el 30 de julio y el 3 de agosto, desplegó un importante dispositivo en aras de garantizar la seguridad en las carreteras con motivo de la celebración de Cambados.

En cuanto a los positivos en alcoholemia, la cifra es algo menor con respecto a la edición anterior, cuando ascendieron a 250. En esta ocasión, se formularon 230 denuncias por superar la tasa máxima permitida, de las cuales, nueve se tramitan por la vía penal, por un presunto delito contra la seguridad vial al superar los 0,60 miligramos.

Otros tantos conductores fueron interceptados con presencia de drogas en su organismo y dos son investigados por manejar un coche sin carné y con la pérdida total de los puntos del permiso.

Fueron «controles estáticos y dinámicos» y también se realizaron «vigilancias discretas a aquellos conductores que trataban de eludirlos». De hecho, este año llamó la atención que hubiera controles en lugares menos habituales como Tragove.

Multas de 4.000 euros

Además de la verificación de alcohol , drogas y velocidad, los agentes, procedentes de toda la provincia de y subsectores limítrofes, realizaron inspecciones de transportes y regularon el tráfico en momentos de mayor intensidad circulatoria.

Así las cosas, también prescribieron denuncias por incumplimientos de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. En concreto, emitieron seis por infringir la normativa de transporte y de estas, cuatro se correspondían con automovilistas que estaban haciendo transporte sde viajeros sin haber obtenido la correspondiente licencia habilitante, con lo cual, se enfrentan a sanciones que podrían superar los 4.000 euros.