Los afectados por la vieja tienda de Otero reclaman una actuación integral

Los afectados por el antiguo edificio de Establecimientos Otero consideran que el Concello de Cambados debe actuar de manera subsidiaria en la «totalidad» de la fachada y no solo en partes; en todos los elementos problemáticos recogidos en el informe del arquitecto municipal, que «es el único que tiene validez y que, junto al emitido por medio ambiente, nos dan la razón y son los únicos vinculantes». Y es que lo ven como la única manera de garantizar su seguridad.

Del mismo modo, señalan la necesidad de actuar ante los problemas de salubridad provocados por el anidamiento de palomas, pues el plan municipal de erradicación no se ha podido ejecutar al necesitar acceder al interior.

Así las cosas, no retiran sus advertencias de llegar a la movilización y señalan la posibilidad de «aunar fuerzas con los de Borrón frente a la indiferencia del Consistorio», añadieron, recordando las denuncias interpuestas por molestias ante determinadas actividades en el salón Peña «sin tener en cuenta el pliego de condiciones de Portos».

También aseguran tener todo en manos de un abogado y no dejan atrás al propietario, el grupo Sabadell, pues «lo único que parece preocuparle es que los okupas pudieran entrar durante el Albariño», añaden, explicando que vieron a una compañía de seguridad en el lugar.

Los residentes en este tramo de la Avenida de Galicia sienten «abandono» y relatan la mala situación de la plaza de abastos, «falta de limpieza y, como consecuencia, la aparición de diferentes plagas; apagones eléctricos; continuos fallos del semáforo; problemas de parking, porque la explanada se está usando para dejar los coches e irse a otras villas a trabajar, por no mencionar falta de vigilancia».