16 comercios para la feria de oportunidades

Vilagarcía disfrutará de los productos desde esta misma tarde hasta el sábado

La edición de la feria de oportunidades del pasado verano. / Gustavo Santos

Hugo de Dios

Vilagarcía

La Asociación de Comerciantes de Vilagarcía inaugura hoy su feria de oportunidades con 16 comercios locales. Permanecerá abierta hasta este sábado de 10.30 a 14.30 y de 18.30 a 22.30 horas en la explanada de la II República.

La XIX edición contará con sectores como confección infantil, juvenil, de señor, señora, calzado, lencería, decoración para el hogar, bisutería y óptica, entre otras. Todo a precio de feria.

Como novedad, la apertura será esta misma tarde a las 18.30. A diferencia de años anteriores han optado por empezar el jueves, ya que, «el domingo es más de paseo que de tiendas», cuentan desde la organización.

La feria, como cada verano, expondrá a los visitantes una amplia oferta del stock de los comercios de la localidad, con una colección de artículos que podrán ser adquiridos a precios muy por de bajo de su valor original.

