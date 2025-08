Agardando por un lugar onde amarrar

Contan con máis de medio cento de embarcacións, entre dornas, xeiteiras e un enorme galeón como é o «Rei do Mar», pero carecen dun espazo axeitado para amarrar e protexer as embarcacións do vento e de condicións meteorolóxicas adversas. Os membros da Escola de Navegación Tradicional seguen agardando por unha necesidade á que as administracións aínda non puxeron solución a pesares de amosarse bastante receptivas.

Mentres agardan, o colectivo segue cos mesmos problemas de todos os anos para protexer o patrimonio ante ventos do nordés, ocmo o que onte se rexistrou na Illa e que chegaron a afundir unha dorna, amarrando como poden os barcos en zonas como O Cabodeiro, onde se atopan ao abrigo, ou na praia da Canteira, onde contan con todo o seu material para a navegación. Héctor Suárez, director da Escola, recoñece que geran parte do patrimonio que posúen atópase, nestes momentos, a expensas «do que poida ocorrer coa metereoloxía, temendo que veña unha jarroa que arrastre as embarcacións a terra e algunha poisa sofrer graves danos ou vendo como algunha dorna se vai ao fondo e perdemos os elementos que poidan estar en cuberta sen amarrar».

Écerto que todos os seus integrantes «sempre estamos pendentes de que poida ocorrer unha destas cousas para acudir á praia e protexela, pero se dispuxésemos dun espazo seguro onde amarrar, non só estarían protexidas, se non que podería converterse nun espazo museístico, onde amosar ás novas xeracións e a todo aquel que nos visita, a importancia do patrimonio marítimo que houbo nesta ría». De feito, a Escola de Navegación Tradicional conta con máis de medio cento de embarcacións, fundamentalmente dornas, pero tamén outras tipoloxías moito máis «escasas», como bucetas, unha xeiteira, unha dorna de tope ou o propio galeón. «Toda esa riqueza segue á espera dunha solución que, agardamos, chegue o antes posible, sexa no peirao do Cabodeiro ou no do Cantiño», as dúas opcións que levan barallando desde hai anos. A última vez que se abordou esta cuestión con Portos de Galicia foi a través de Culturmar e «amosáronse receptivos, algo que agradecemos, pero cremos que é momento de pasar aos feitos e comezar a dar pasos para dispor dun servizo fundamental para a preservación da frota tradicional, que non pode permanencer eternamente varada en praias e cos membros da Escola mirando cara o ceo para evitar que as embarcacións poidan acabar seriamente danadas».

Mentres agardan, a actividade de navegación continúa co seu calendario. Despois da celebración dos Encontros de Embarcacións Tradicionais en Ribeira, onde participou unha parte importante da frota da Illa, a Escola traballa na organización da Regata do Bao, unha das probas de dornas máis emblemáticas da ría de Arousa, que ten a característica de que todas as tripulacións parten á carreira desde terra. O segredo desta proba está en aparellar o máis rápido posible a dorna para comezar a navegación, que se realiza sobre un triángulo fixado cunha serie de boias. A proba celebrarase o día 23.

Unha semana despois, a frota regresará á competición coa celebración da cuarta proba da Copa Mörling, o día 31, coa celebración da regata da Reiboa en Combarro. O rival a superar segue sendo a «Pereka», dorna á que só conseguiu superar no Triángulo do Cantiño a «Selosa».