Cambados da paso a la Carreira de Leo

No se necesita dorsal, ni cronómetro. Solo unas zapatillas y la voluntad de caminar o correr por una causa tan noble como urgente: la salud de los niños. La Carreira e Andaina Solidaria de Leo, que celebrará su tercera edición el próximo 5 de octubre en Mosteiro, ha comenzado a movilizar corazones desde hoy mismo con una emotiva Quedada Nocturna en la emblemática Praza de Fefiñáns de Cambados, con salida a las 21.00 horas.

El evento, impulsado por Toño Vidal, padre de Leo y alma de esta iniciativa, ha logrado consolidarse como una cita que va mucho más allá del deporte. En torno al atletismo –y con el apoyo incondicional del Club Atletismo Cambados, al que Vidal pertenece– se ha tejido una red de solidaridad, conciencia y compromiso que no deja de crecer.

La concentración de hoy recorrerá 7 kilómetros por el paseo marítimo cambadés, sin ningún afán competitivo, solo con el propósito de recordar que la verdadera meta está en el calendario: el 5 de octubre, cuando cientos de personas volverán a reunirse en Meis para correr, andar y sobre todo, visibilizar la necesidad de apoyar a quienes más lo necesitan.

Vidal ha querido agradecer públicamente el respaldo masivo y creciente que la Carreira de Leo recibe edición tras edición: «El año pasado fue abrumador, pero todo apunta a que este año lo vamos a superar», subrayó emocionado. Especial mención tuvo para los patrocinadores anónimos y colectivos que, a través de las redes sociales, están ayudando a difundir el mensaje y financiar el propósito solidario de la misma.

Este año, la organización ha querido reforzar aún más el perfil solidario del evento incorporando una categoría especial dedicada a quienes viven su día a día desde la superación personal, luchando contra sus propias limitaciones físicas. Una forma simbólica y poderosa de reconocer el esfuerzo constante de tantas personas.

El próximo 5 de octubre tendrá lugar la tercera edición de esta carrera solidaria. / Gustavo Santos

Padrinos de honor

La tercera edición de la Carreira de Leo contará con dos figuras de gran impacto mediático y humano como padrinos del evento. Por un lado, Eric Domingo, que junto a su madre Silvia Roldán, lleva años visibilizando la esclerosis múltiple en todo el mundo. Desde su primera carrera en Montmeló en 2016, han completado más de 40 pruebas solidarias, batiendo incluso un Récord Guinness en maratón empujando una silla de ruedas en 2021. Su ejemplo de lucha y compromiso conecta directamente con el espíritu de esta carrera.

La madrina será Fátima Pego, conocida presentadora de televisión gallega, que no dudó en sumarse al proyecto para dar visibilidad a esta causa. Su implicación ayudará a reforzar la difusión y el impacto emocional de un evento que quiere llegar a todos los rincones de Galicia.

También estará presente el colectivo Empujando Sonrisas, un grupo coruñés comprometido con la visibilización de la parálisis cerebral, que participará activamente en la jornada de octubre.

La Carreira de Leo no es solo una carrera: es una cita con la empatía, una invitación a ponerse en el lugar del otro, a correr por los que no pueden y a caminar hacia una sociedad más consciente, más generosa y más unida. Hoy, Cambados se convierte en el primer paso de ese camino. El siguiente, en Mosteiro. Pero el destino final es mucho más grande: el de la solidaridad que no entiende de tiempos, pero sí de corazones.

Si bien el año pasado fueron cerca de 2.000 personas las que se dieron cita en Meis a beneficio de la asociación de la enfermedad de Dent y la asociación Bicos de Papel, el próximo 5 de octubre es espera incluso un número superior para concienciar y financiar la investigación de la Leucodistrofia de Alexander y la Distrofia Muscular de Duchenne. Las inscripciones al evento llevan abiertas desde el 6 de julio y quien todavía no sea consciente de la importancia de la causa no tiene ni que pararse a pensar de lo mucho que podrá ayudar a cambio de tan poco.