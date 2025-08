Somos tilda de «chapuza» el mantenimiento del mobiliario urbano de Barrantes

Somos Ribadumia cargó ayer contra el grupo de gobierno del municipio, liderado por David Castro, por lo que considera «una chapuza detrás de otra» en las labores de mantenimiento del mobiliario urbano de las plazas del centro de Barrantes. La formación liderada por Sergio Soutelo le recuerda que, además de llevar seis años de retraso, esas actuaciones «no han pasado de pintar unos bancos y las partes de madera de unas farolas, dejando las partes metálicas, que están muy deterioradas, tal y como estaban». Además, en lugar de lijar la madera y darle el tratamiento adecuado, «los operarios recibieron la orden de pintar sin tocar nada previamente, dejando el mobiliario con una imagen pésima».

La formación señala que, fuera de esta actuación que tilda de «chapuza», no se habría actuado en nada. Así, recuerda que en la plaza da Carballeira no se puso al día la pista deportiva, no se han reparado las roturas en las losetas, ni recolocado las canastas y, ni tan siquiera se han reparado las papeleras».

Esta situación de supuesto abandono se extendería también al resto del núcleo urbano de Barrantes, donde «no se ha actuado sobre los maceteros ni en el resto de farolas, por no hablar de otras cuestiones de mantenimiento». Consideran «muy lamentable esta forma de proceder, por se ríen de los vecinos con anuncios de actuaciones que acaban siendo muy limitadas».