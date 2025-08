O Salnés despide julio en alerta tras batir otro récord histórico en el consumo de agua: 820 millones de litros

O Salnés está a rebosar de gente. Se nota en las calles, las carreteras, las playas... Y no es una percepción. El consumo de agua es uno de los indicadores más fiables de la presencia de turistas y la comarca ha despedido julio con un nuevo récord histórico, tras gastar 820 millones de litros. Junto a las elevadas temperaturas se ha producido la tormenta perfecta y, de hecho, las autoridades no ocultan su «preocupación» por lo que pueda suceder en agosto, el mes más fuerte del verano. De momento, no hay restricciones, pero los alcaldes se reúnen este jueves y abordarán la situación.

El cauce del río Umia, que suministra a la comarca, presenta un nivel bajo, pero todavía no es problemático. El quid de la cuestión está en su capacidad para producir agua potable; la ETAP de Treviscoso tiene un límite y lo alcanzó en julio.

El gerente de la Mancomunidade, José Ramón García Guinarte, reconoce que el sistema está tensionado, pero «de momento está aguantando, aunque sí hemos tenido algunos problemas de presión en la línea que va a Sanxenxo y suministra a Ribadumia, Meis y Meaño. Y eso que en verano, Sanxenxo, solo capta un 30% de esta red y el resto de Pontevedra», añade.

El riesgo es el pan nuestro de cada verano y, por eso, la entidad supramunicipal y la Xunta tienen en marcha la ejecución de un proyecto de seis millones de euros para ampliar la planta potabilizadora y otros dos planes de ahorro energético y mejora de la eficiencia de la gestión con herramientas de IA y otras nuevas tecnologías que ayuden a sacar el máximo partido a las reservas. Pero hay épocas estivales más temidas que otras y la actual lo está siendo.

«A falta de los datos definitivos –con la medición a través del big data– estamos viendo que puede ser otro verano de récord. Se ve muchísima gente en la comarca y hace mucho calor, y esto es una mala suma porque el consumo es más alto», apunta García Guinarte.

Por ahora, los ayuntamientos no han aplicado restricciones, pero sí están empezando a lanzar recomendaciones de un uso responsable a la vista de que están siendo unos meses espectaculares en cuanto a temperaturas. De hecho, Meis se adelantó este año con un bando que causó sorpresa, pero que su alcaldesa, Marta Giráldez, ciñe a ser «prevenidos ante posibles problemas».

En siete millones más

El tiempo le ha dado la razón. El gerente comarcal expone que julio registró el consumo «más alto de la historia», rompiendo el récord anterior en siete millones de litros más consumidos. Se había alcanzado en agosto del año pasado, cuando vecinos y turistas se bebieron 813.313 millones. Pero era la tendencia habitual porque se trata del mes preferido para los visitantes, así que la entidad supramunicipal no oculta que «estamos preocupados» por las próximas semanas.

«Consumiendo unos 26-27 millones de litros al día podemos aguantar y ha habido días de picos de 40 millones, muy puntuales y que se sobrellevan compensándolo con las reservas de los depósitos de cola de los ayuntamientos. Pero si es sostenido, tendremos problemas», reconoce el gerente comarcal.

García Guinarte indica que tanto los técnicos comarcales como la concesionaria del agua están en contacto con los nueve concellos miembro para hacer llamamientos de un uso responsable a la ciudadanía, pero a la vista de los últimos datos aportados por la firma, el asunto se abordará en la reunión ordinaria de alcaldes de este jueves.

que se ingieren está en buen estado, entre otras medidas. Asimismo advierten del riesgo de deshidratación, sobre todo entre colectivos vulnerables.

Meis y Ribadumia se coordinan para no secar el depósito compartido

El elevado consumo de agua potable ha llevado a los concellos de Ribadumia y Meis a tener que tomar medidas de coordinación a la hora de usar el depósito que comparten. En concreto, se ha establecido un sistema de alternancia de apertura de las captaciones para no coincidir al mismo tiempo, pues además de aquí bebe el polígono industrial de O Salnés.

Esta línea de la red comarcal es la que actualmente está registrando estrés hídrico y estos días ha sufrido algunos problemas de presión y algún desabastecimiento puntual. En A Gándara, cerca de Barrantes, hubo un grupo de viviendas que la semana pasada estuvo unas siete horas sin agua potable.

Alguna avería ha habido de por medio que incluso llegó a afectar al parque industrial y también en Meis, donde ayer descubrieron una rotura que había disparado el consumo de manera sospechosamente alta. Según la regidora, Marta Giráldez, estaba en vías de solución tras detectarla cerca del centro urbano. En cuanto a lo otro, la alcaldesa destacó que en las últimas semanas el depósito tardaba en llenarse debido a los altos consumos, algo que habitualmente pasa a finales de agosto. Por ese motivo establecieron esta alternancia de captación.

Suspenden las actividades en el exterior ante el riesgo por el calor extremo

Los municipios de las comarcas de O Salnés y Ullán atendieron ayer el aviso de la Secretaría Xeral para o Deporte suspendiendo todas las actividades deportivas federadas en el exterior. Y es que estaban incluidos en la relación de localidades afectadas por la alerta naranja emitida debido al episodio de calor y que supone un riesgo moderado por temperaturas extremas.

Según la alerta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la zona de las Rías Baixas y el interior de Pontevedra se podían registrar máximas de hasta 36 grados, con valores puntuales de hasta 37 respecto a localidades del interior. Y desde el 112 Galicia informaron que este episodio aún se extenderá hasta el jueves, por lo menos. De hecho, en el boletín de aviso emitido ayer señalaba que para la jornada de hoy la alerta sería roja para el litoral pontevedrés.

Las autoridades acompañan sus advertencias con una serie de recomendaciones como beber agua y/o bebidas con electrolitos con frecuencia; evitar las horas centrales del día; elegir comidas ligeras; reducir la actividad física y asegurarse de que los alimentos