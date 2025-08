A Illa duplicó sus previsiones iniciales en la Festa do Mexillón

Competir con los atractivos de la Festa do Albariño y de la Romaría Vikinga de Catoira no resultó un problema para la XXXII Festa do Mexillón de A Illa que, durante todo el fin de semana, consiguió duplicar la cantidad prevista de bivalvos, llegando a comercializar cerca de 3.200 kilogramos.

Arturo Paz, responsable del Club de Piragüismo de A Illa y organizador, este año, del evento, se mostraba ayer muy contento con los resultados, no solo por las ventas, sino también «por la implicación de los voluntarios, que trabajaron a destajo en un fin de semana marcado por el intenso calor». De hecho, la jornada más calurosa fue la del domingo, cuando el paseo de O Cantiño se llenó de comensales, superando con creces las cifras de los días anteriores, que ya habían sido de récord.

Paz reconoce que las fiestas gastronómicas de A Illa son muy importantes para los clubes, ya que les permite cubrir gran parte del presupuesto de la próxima temporada. Los eventos gastronómicos continúan en O Cantiño durante todo el mes de agosto, primero con la celebración de las Festas gastronómicas do Mar, organizadas por el Céltiga, pero también con las de exaltación de la Ameixa Roxa y el pulpo, que este año organizará el club Ximnasia Rítmica Arousa.