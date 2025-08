Arosa pide solución para el semáforo de A Pantrigueira tras un nuevo colapso viario

Los acceso a A Illa de Arousa volvieron a quedar colapsados el pasado fin de semana, tanto a la entrada, sobre las 12.30 horas, como a la salida, sobre las 20.00 horas, una circunstancia que el regidor del municipio, Luis Arosa, no solo achaca al único acceso con el que cuenta ese concello, sino también a la regulación semafórica que existe en la PO-307 a la altura de A Pantrigueira, en Vilanova.

«Todos los veranos, esto es una auténtica pesadilla para este concello, por eso insistimos en que es necesario revisar ese semáforo, tiene que funcionar de otra forma, por no solo no es bueno para nosotros, sino tampoco para los vecinos de Vilanova que transitan por esa carretera», explica. Arosa quiere dejar claro que la queja por el funcionamiento del semáforo no pretende «perjudicar a los vecinos de la zona, pero mientras ellos tienen otras alternativas para su movilidad, nosotros no, esa es nuestra única vía de entrada y salida, formándose un tapón con colas interminables que afecta a vecinos y turistas de A Illa en las horas punta del verano». Y es que el problema del colapso viario lleva años registrándose no solo a la salida de las playas, sino también a la entrada, con colas que alcanzan la VG 4.3 a partir del mediodía.

Arosa recuerda que «ya hemos mantenido reuniones con la Xunta de Galicia para explicarles lo que está ocurriendo, pero a pesar de nuestra insistencia y las evidencias, la respuesta ha sido la inacción». Es por ello que el regidor exige a la administración autonómica que tome medidas de forma urgente, ya que «no podemos seguir así, siendo víctimas de una decisión ineficaz y de una falta de voluntad política para solucionarlo».