Rías Baixas clama contra la bajada de la tasa de alcohol: «No castiguen al sector»

La LXXIII Festa do Albariño de Cambados nombró a los nuevos Cabaleiros y Donas del Capítulo Serenísimo de este vino, que ayer simbolizó un sentir generalizado en el sector español ante sus «retos y preocupaciones».

Así, el presidente del consejo regulador de la DO Rías Baixas, Isidoro Serantes, pidió «políticas que no castiguen al sector», clamando contra la idea de «bajar a mínimos la tasa de alcohol, algo que solo se aplica en dos países. Hay que distinguir entre el consumo moderado y responsable del abusivo».

Los aranceles de Trump también estuvieron presentes, ante la «desventaja que suponen frente a otras regiones. Si puede haber excepciones, que Rías Baixas sea una», añadió.

El bodeguero cambadés Celestino Pintos con la capa. | Noé Parga

En su discurso también hizo una mención especial a los Xóvenes Albariñenses nombrados ayer porque «os necesitamos» para mantener vivo el «trabajo incansable de los viticultores y bodegueros sin los cuales, hoy no estaríamos aquí».

Lo hizo desde la mesa presidencial y con la capa de la orden que ayer también recibió la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, quien dejó el listón muy alto, bebiendo hasta la última gota de la copa ritual, así que el resto no fueron menos: el presidente de la FEV, Pedro Ferrer Noguer; la alcaldesa de Jerez de la Frontera y presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo; el bodeguero de Ouso da Torre y cambadés, Celestino Pintos Núñez, e incluso la actriz María Mera, quien, aunque se reconoció incapaz con «el estómago vacío», con su habitual gracia se dio un paseíllo y lo terminó.

El ritutal del nombramiento de la parra con la actriz María Mera. / Noé Parga

Alberto Núñez Feijóo volvió a ejercer este año como Gran Mestre tras la ausencia del año pasado por una operación de la vista y advirtió que una vez quiso traspasar el cargo al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que no faltó ayer, pero «me dijeron que solo se abandona por defunción, así que no tengo interés», bromeó.

El también líder nacional del PP ofreció un discurso de marcado tinte político, por lo menos respecto a lo visto en años anteriores en esta cita de la orden, que volvió a celebrarse en el patio de armas del Pazo de Fefiñáns y tras el tradicional desfile de 45 cofradías que llenaron de color las calles. Cada vez asiste más gente y, de hecho, se colocó una pantalla gigante para seguir este bautismo a golpe de parra y en el que también se entregan las distinciones de Xóvenes Albariñenses, de Honra y la Folla de Prata, que este año además tienden puentes con la comunidad china en España.

Público del desfile de cofradías amigas del Capítulo de camino a Fefiñáns. / Noé Parga

En nombre de todos habló la regidora andaluza, quien advirtió que, con esto, «le han puesto la capa a todos los alcaldes de España; habéis lanzado un mensaje claro de que el vino está por encima de las ideologías y que debemos estar unidos para defender una seña de identidad trimilenaria, que es economía, futuro, progreso, bienestar y felicidad». En un panorama de «incertezas».

Mucho se habló de los valores que representa la cultura del vino, que para Cambados «es la expresión de nuestra entidad abierta al mundo», como señalaba su alcalde, Samuel Lago.

Mensajes al gobierno

Como siempre, Feijóo cerró este solemne acto, lanzando también otros mensajes como su deseo de una España «alegre y abierta» y que «no viva arrastrada por el conflicto ni se deje arrastrar por la crispación», declaró, asegurando que «es posible otro clima político donde haya más respeto y menos ruido, más acuerdo y menos cálculo, más trabajo serio y menos teatro».

Espectadores del desfile de cofradías. / Noé Parga

Y es que consideró «perfecto» este marco ya que «España vive tiempos inciertos, donde falta templar, pero también actuar; donde se necesita menos espectáculo y más propósitos», añadió, reclamando «unas leyes y unos aranceles razonables» para el sector vinícola y «garantizando que lo vamos a intentar y lo vamos a conseguir».

Aseguró que no está «para alimentar trincheras, sino para tender puentes» y no faltaron los mensajes al gobierno empleando metáforas en torno a la cita, destacando que «aquí las coaliciones son muy sólidas, casi todo el mundo sabe el presupuesto que trae para la fiesta y no prorroga el anterior. Si hay referéndum, que sea para decidir qué maridaje es el mejor y, a ciertas horas, ya todo es cuestión de confianza».

También salió al paso de las críticas recibidas por un comentario sobre las vacaciones que armó revuelo en las redes: «A los que no saben distinguir una broma, les diría, tómate un albariño y descansa».