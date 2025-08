Vilanova reclama a Mar la apertura permanente del banco de O Ariño

La Cofradía de vilanova se encuentra inmersa en varios conflictos judiciales y, esta misma semana, el patrón mayor ha visto como el TSXG desestimaba una denuncia contra él por presunto acoso laboral. Díaz, que todavía tiene pendiente otra causa con otra trabajadora, lamentaba este tipo de situaciones porque «las decisiones sobre el personal laboral no las adopto yo, sino que se toman en el seno de la xunta xeral de la Cofradía, es más, yo me abstengo siempre, por lo que no entiendo que se denuncie a mi persona».Una de las cosas que tiene claras es que va a presentar una demanda contra varios de los testigos que aportó la acusación porque «durante todo este proceso se han dicho verdaderas barbaridades y mentiras sobre mi persona y mi vida personal, algo que no estoy dispuesto a consentir, por lo que voy a emprender acciones legales y todas esas personas deberán atenerse a las consecuencias». El conflicto que tiene pendiente Díaz es similar al que se ha desestimado, «con el mismo abogado, los mismos testigos e incluyendo los mismos hechos» y el juicio debía celebrarse la pasada semana, pero tuvo que ser aplazado por una cuestión personal.