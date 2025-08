Lorenzana y María Mera, nuevas Damas del Capítulo Serenísimo

Cambados continúa con la celebración de su Festa do Albariño. Tras varios días de actividad, ayer llegó el turno de anunciar a quienes mañana serán nombrados Damas e Cabaleiros del Capítulo Serenísimo.

Las Damas seleccionadas son la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo Jurado, la conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana Somoza, y la popular actriz y presentadora de televisión coruñesa María Mera Constenla.

Por otra parte, los Cabaleiros elegidos en esta edición son el presidente de la Federación Española del Vino y de Bodegas Vionta, Pedro Ferrer Noguer, y Celestino Pintos Núñez, bodeguero y viticultor natural de Cambados.

También se anunció ayer la lista de los ocho Follas de Prata seleccionados: Francisco Miralles Jiménez, Justine Teixeira, Miguel Ángel Fuentes Calleja, Dilma Laranja Pontes, David Regades Fernández, Javier Touris Romero, Eduardo Esteban Mervéndano y Adelino Teixeiro.

Sobre los Albariñenses de Honra destacaron la Ruta do Viño Rías Baixas, Chen Shengli –presidente de la Federación de Industria y Comercio de China en España– y Juan Sagredo Cañavate, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Mientras que los Xóvenes Albariñenses seleccionados fueron Pablo Gómez González, Miguel Simón Certal, Mateo Serantes Ares y Adrián Navia Giráldez.

Horarios del Capítulo

La ceremonia de investidura comenzará mañana a las 12.00 horas con la recepción de autoridades y cofradías en el Auditorio de la Juventud. Media hora más tarde desfilarán acompañados de grupos folclóricos hacia el Pazo de Fefiñáns, al que llegarán sobre las 13.00. Una vez allí se trasladarán al patio de armas, donde tendrán lugar los actos de nombramiento en los que recogerán sus respectivos diplomas y placas.

No será hasta las 13.30 que se realizará el acto de Investidura de Damas e Cabaleiros como miembros del Capítulo Serenísimo del Albariño, para que más tarde el Gran Mestre clausure el acto para celebrar el popular Xantar de la Festa do Albariño en el Pazo de Torrado.

Cata Derradeira

Por otra parte, la Cata Derradeira de la XXXVII Cata Concurso Rías Baixas Albariño valoró un total de doce vinos Rías Baixas de la añada 2024, que fue calificada por el pleno del Consejo Regulador como «excelente».

De las 52 propuestas presentadas el jueves a la Cata Prima, una docena pasó a la Cata Derradeira, en la que ayer se decidieron los tres ganadores. Aunque, como es habitual, no se darán a conocer hasta mañana durante la comida Oficial del Capítulo Serenísimo.

«Hay mucha calidad, son vinos muy bien elaborados y estoy de acuerdo con que son excelentes», señala Mara de Miguel, presentadora y comunicadora especializada en enoturismo y gastronomía procedente de Málaga.

El conjunto de los catadores, que establecen las puntuaciones de los vinos según la normativa de la Organización Internacional del Vino (OIV), han compartido su decisión.

«Cuando te encuentras una añada calificada como excelente da mucho respeto», añade, asegurando que ayer fue un día bastante duro, aunque «los vinos que son buenos de verdad da igual que los puntúes más alto o más bajo», defendiendo que los vinos presentados a la cata concurso siempre van siempre a salir.

Un punto en el que coincide Carlos Taboada, sumiller y formador especializado en vinos, destaca que «los vinos estaban todos muy completos y ya en los últimos doce se notaba que había mucha calidad. Había muy pocas diferencias entre ellos, ha sido cuestión de pequeños matices», a la hora de decidir la marca ganadora.

Por último, Casilda Gurucharri, que ha trabajado en distintas bodegas y como sumiller en restaurantes y tiendas gourmet de la Comunidad de Madrid, quiso añadir que: «Hemos encontrado más redondez y complejidad, más completo e incluso con más visión a futuro», remarcando una vez más que «estamos ante una Añada excelente, el mercado también lo dirá, pero ha sido excelente en campo y en bodega».

Un fin de semana lleno de actividades

La recta final de la Festa do Albariño llega con un fin de semana cargado de propuestas, donde la música, la tradición y, por supuesto, el vino, son los grandes protagonistas de la celebración. Hoy se podrá disfrutar de las últimas sesiones del Túnel del Vino en el Salón José Peña de 11.00 a 15.00.Por la tarde, la música tomará las calles, desde la electrónica de Nortada en San Tomé hasta la batukada de Olodum do Coio animando el centro. Fefiñáns vibrará por la noche con los conciertos de Cacabelos, Noite Fechada y Repion, a los que se unirán las sesiones disco de Annsthetic y Gabryd. Para mañana, la jornada comenzará con el desfile y la investidura de las nuevas Donas e Cabaleiros do Albariño en el Pazo de Fefiñáns. El «Xantar do Albariño» en el Parque de Torrado será el epicentro desvelando los vinos premiados.Por la tarde, la fiesta continuará con sesiones musicales, la XV Festa do Bigote y conciertos simultáneos en Fefiñáns y la Praza do Concello. Un espectáculo de fuegos artificiales en el paseo marítimo pondrá punto final a esta edición, una de las más completas y festivas que se recuerdan en el Concello de Cambados.