Somos impugnará el pleno de Ribadumia por su convocatoria

Aunque se aprobaron la mayor parte de los puntos que se analizaron en el pleno, la sesión celebrada el pasado jueves en Ribadumia, en sustitución del ordinario que debía celebrarse el pasado día 3, puede acabar siendo impugnada. Somos Ribadumia, cuyo edil no pudo acudir al pleno, está valorando esa opción, al considerar que la convocatoria no se hizo en tiempo y forma. La formación ya remitió hace unos días al Concello un escrito informando de esta decisión porque «no puede ser una sesión sustitutiva del ordinario que no se celebró a principios de julio, además de que no se dio cuenta de una serie de cuestiones como pueden ser los edictos».

Sin la presencia de Somos, el debate plenario fue entre el grupo de gobierno, que encabeza David Castro, y el Partido Socialista, liderado por Javier Mougán. Este último emitió ayer una valoración de la sesión en la que cargaba duramente contra el gobierno encabezado por David Castro, al que acusó de «falta de responsabilidad institucional, transparencia y compromiso». Mougán fue el primero en hablar recordando que dos de los puntos del orden del día carecían de documentación asociada lo que «motivó que se retirase uno de los puntos más sensibles del pleno, el de dar cuenta de la no convocatoria del último pleno ordinario en un intento evidente de evitar un debate que parece incómodo para el gobierno local». También recrimina al gobierno que les acusase de mentir por denunciar la ausencia de convocatoria del pleno de julio, «solo hay que comprobar que no se celebró, faltando transparencia y actuando con mala fe, por lo que pedimos una rectificación pública».

El portavoz socialista reclamaba en su intervención un informe jurídico sobre la falta de esa documentación y se encontró con que «retiraron el punto alegando que era a petición nuestra, algo que no es cierto y demuestra el nivel de confusión y falta de comprensión del funcionamiento institucional».

Mougán también incide en la contradicción que el Pp mostró en el primer punto de la orden del día, la aprobación del Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sustentable (PACES) ya que «ese informe incluye una recomendación para aplicar bonificaciones en el IBI e ICIO por obras de mejora energética, exactamente igual que la que realizó el PSOE y a la que ellos votaron en contra en 2024».

En lo que respecta a las ayudas a los clubs deportivos, el PSOE reiteró la necesidad de incrementarlas, comparando la «escasa» aportación que realiza Ribadumia en relación a municipios limítrofes de las mismas características. Mougán también afirma que «el pleno sirvió para constatar que no existe ningún borrador de presupuestos para este ejercicio, a pesar de que el gobierno justificó la no convocatoria de la sesión de julio en su elaboración.