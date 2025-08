Catoira se convierte en el gran punto de encuentro de la cultura y la fiesta vikinga

La 65 edición de la Romaría Vikinga alcanza su punto culminante este finde, después de que ayer se vivieran momentos memorables desde primera hora de la tarde.

Representación del último pase de «Agnódice». | FdV

Ya con los primeros visitantes rondado por las calles del concello, el Mercado Vikingo abrió sus puertas por primera vez a eso de las 18.00 horas en la avenida da Ponte-Estación.

Tras esto se sucedieron varios pasacalles para ir animando la tarde: «As Viaxeiras doutros mundos», «O ruxir do Corno Vikingo» y «As Feiticeiras e as súas apócemas».

Ya a las 20.30 tuvo se ofrecía el pregón, protagonizado por Milladoiro, dando paso a su concierto y estrenando oficialmente estaa nueva edición de la Romería Vikinga. La propia organización describió el concierto como un espectáculo «lleno de raíces, memoria y emoción colectiva; un encuentro con lo que fuimos y con lo que seguimos siendo».

El Desembarco Vikinguinho se reedita el lunes . | Noé Parga

No faltaron un pasacalles e incluso un espectáculo con fuego denominado «Ragnarok», que no dejó indiferente a ninguno de los allí presentes. A las once de la noche, tras el cierre del mercado, tuvo lugar la última interpretación de «Agnódice», la obra protagonista del VikingDrama de esta edición, que ha sido un éxito con su novedosa expresión en directo, que generó una gran expectación sin dejar casi ningún sitio libre.

Xantar, Baiuca y The Rapants

Para la jornada de hoy se esperan varios de los acontecimientos más relevantes de la cita catoirense. Además de los múltiples pasacalles y diferentes actividades de entretenimiento, las estrellas del día saldrán a las 22.00 y a las 00.00 horas. Primero Baiuca y después The Rapants harán vibrar de emoción a los vikingos al ritmo de sus canciones.

Además, a las dos de la tarde se celebra el tradicional Xantar Vikingo, en la zona de las Torres de Oeste. Incluso tendrán lugar más actuaciones musicales, con Solo Viking de 18.30 a 21.00 y con la banda de punk en gallego Satenta, que cerrará despedirá el sábado ya en la madrugada del domingo.

El esperado Desembarco

El evento estelar de la romería, no cabe duda, llegará mañana a eso de las 12.30 horas, cuando comenzará el Desembarco Vikingo.

Es el principal atractivo de la fiesta y atrae a decenas de miles de visitantes cada año, llegadas desde diferentes puntos de España y otros muchos paises.

La novedad este año es la rehabilitada embarcación «Torres de Oeste», que volverá a ser uno de los drakkar protagonistas del momento más esperado por los vikingos.

Su restauración «ha sido un proceso largo, de varios meses, que permitirá a uno de los símbolos de nuestro concello navegar por la ría de Arousa durante veinte o treinta años más», insisten desde el gobierno local.

A partir de las 22.00 horas A Banda da Loba y la orquesta Bravú Xangai pondrán punto y final a un fin de semana lleno de música y fiesta en Catoira. Sin embargo, la Romaría Vikinga seguirá el lunes con el segundo Desembarco Vikinguinho y varios juegos populares para los más pequeños. Además, actuará la Banda de Música de Catoira en la Alameda.