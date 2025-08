Malestar en A Illa por el estado del paseo de madera de la playa de O Bao

Fue una obra clave para la obtención de la Bandera Azul en la playa de O Bao hace más de una década, pero el paseo de madera que bordea el arenal lleva años sufriendo una importante degradación debido a la proximidad del mar y a las condiciones meteorológicas que sufre, una situación que genera malestar entre los usuarios del arenal, que exigen que se solventen sus deficiencias de una vez. Es cierto que, en su día, se intentó sustituir toda la pasarela, pero el incremento de los materiales de construcción frustró esta posibilidad al abandonar el concurso las tres empresas que se presentaron.

Además de los usuarios, el PP de A Illa también mostró recientemente en redes sociales su malestar por el estado en que se encuentra un paseo que debería ser uno de los grandes atractivos del arenal, censurando que el concello no busque una solución inmediata.

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, reconoce que el estado de la pasarela de madera no es el más adecuado, pero asegura que «siempre que detectamos una tabla tratamos de sustituirla lo antes posible para evitar problemas». Sin embargo, Arosa apunta que el paso del tiempo resulta inexorable para una infraestructura que «sufre los efectos de su proximidad al mar y para la que hemos valorado todo tipo de soluciones, no solo para el tramo de madera, sino también para el carril bici adyacente». Esa solución, reconoce Arosa, no resulta sencilla pero «estamos trabajando en ella para llevarlo a cabo cuanto antes».

La situación es extensible a otro paseo de madera como es el de Punta Cabalo que, además de dañada en algunos puntos, «también acumula verdín durante el invierno en algunos tramos», explica Arosa.