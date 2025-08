La lentitud del Imserso amenaza con frustrar viajes a los jubilados

Mientras gestionan las vacaciones de un buen número de clientes para este verano, varias agencias de la comarca de O Salnés se han encontrado con un problema que amenaza con frustrar las vacaciones de un buen número de personas jubiladas que viajan con el Imserso. Ese problema es que las cartas de confirmación, que permiten revisar los datos del usuario, realizar cambios en el destino, o incluso, vincularse con otras personas para ir a un mismo lugar, les están llegando fuera de plazo a los afectados lo que les va a impedir cualquier tipo de cambio.

El plazo para estos cambios era del 1 al 23 de julio, pero las misivas comunicando la posibilidad de efectuar estos cambios han comenzado a llegar a los afectados el pasado día 24. Así le ha ocurrido a varios vecinos de A Illa de Arousa, que estaban pendientes de su llegada para realizar modificaciones en sy destino de viaje, pero que ya no podrán hacerlas. Las agencias reconocen que se están encontrando con este problema y que, cuando tratan de buscar una solución, se encuentran con que «la empresa responsable de los viajes asegura no tener nada que ver con las cartas y en la Seguridad Social no cogen el teléfono, por lo que las personas que quisiesen modificar su destino o garantizar un viaje en conjunto con otras personas, no van a poder hacerlo». En teoría, las cartas habrían tenido que salir a principios de julio «pero no debió ser así y esto le va a frustrar el viaje a muchas personas». Es más, todavía hay personas aguardando a que les llegue la misiva, algo que las agencias de viaje consideran «inaudito, ya que es la primera vez que ocurre una situación de estas características».

Tampoco existe para los interesados la posibilidad de hacer esos cambios de forma online, ya que el plazo para realizarlos quedó cerrado el pasado 23 de julio también por esta vía. «A nosotros no nos afecta, pero nos parece un despropósito que ocurra esto por lo que parece un grave error administrativo», explican.