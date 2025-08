A Illa culmina con éxito su plan para criar almeja en el pantalán de O Xufre

Se puso en marcha el pasado mes de enero como una propuesta experimental que trataba de buscar una fórmula diferente para garantizar la producción de sus bancos marisqueros. Casi siete meses después, la Cofradía de A Illa y la Organización de Productores (OPP-20) no dudan en calificar el plan experimental de cría de almeja en el pantalán de las embarcaciones menores de O Xufre como un éxito. Así lo reconoce el patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán, que ayer anunciaba que «vamos a sembrar las primeras almejas que hemos estado criando en este primer ensayo porque ya superan en talla las mejores previsiones que teníamos. De hecho, miembros de la junta general de la Cofradía saldrán hoy al mar para arrojar más de 30.000 unidades de almeja japónica que, en su día, cedió el CIMA de Ribadeo. A esas se unen las primeras semillas utilizadas por la propia Cofradía y con las que se inició la experiencia.

«La mayor parte de ellas ya han alcanzado una talla entre 15 y 17 centímetros, por lo que están en un momento óptimo para su siembra en los bancos marisqueros de a flote, que van a ser los primeros beneficiados de una experiencia que consideramos que está siendo muy positiva», explica Millán. Esos buenos resultados llevan al patrón mayor a afirmar que «esta no va a ser la única ocasión en que utilicemos este sistema, ya que nuestra intención no es solo volver a repetirlo, sino que queremos ampliar el número de jaulas utilizadas». Para ello, el pósito se ha encontrado con el respaldo de la administración que, no solo ha aportado semilla procedente de sus centros de investigación, sino que también ha colaborado con la tramitación de los permisos para poder utilizar el pantalán como zona de cría.

De todas formas, Millán también advierte que «este plan, por muy positivos que sean sus resultados y su importancia a la hora de ayudarnos a regenerar los bancos marisqueros, no va a acabar con los problemas que tenemos en las playas». La OPP-20 también está trabajando en diseñar el método de cuidado de las jaulas, ya que van a ser sometidas a un estricto seguimiento en el que colaborarán también los mariscadores.

«Habrá que levantarlas cada cierto tiempo para su limpieza, a fin de que puedan incrustarse mejillón o algas que acaben impidiendo el desarrollo de la semilla de almeja». También tiene claro Millán que, la intención es «comprar semilla de hatchery para ir criando la almeja que se arrojará en los bancos».

En estos momentos, en el pantalán de A Illa quedan varias jaulas con almeja babosa donada por el CIMA de Corón (54.000 unidades) y se espera adquirir más almeja de apenas cinco milímetros para que pueda ir creciendo en el lugar elegido para su engorde.