Herido leve el conductor de un monopatín tras sufrir un accidente con un coche en A Illa

Un herido leve es el resultado de un accidente de tráfico registrado ayer en A Illa y en el que se vieron involucrados un monopatín y un coche. Los hechos tuvieron lugar sobre las 14.00 horas, cuando los dos vehículos coincidieron en la rotonda de As Laxes, en la avenida de A Ponte, impactando por razones que se desconocen.

Como consecuencia del impacto, el conductor del primero de los vehículos sufrió un fuerte golpe contra el asfalto. Fue un particular el que alertó al 112, que movilizó de inmediato a Policía Local, Emerxencias Sanitatrias, Guardia Civil y al Servizo de Emerxencias del vecino municipio de Cambados. El herido es un vecino de A Illa mayor de edad que tuvo que ser trasladado al Hospital do Salnés, aunque sus heridas no parecían revestir gravedad. Policía Local y Guardia Civil de Tráfico han abierto una investigación para dirimir los motivos por los que ocurrió el siniestro. Este es el segundo accidente de cierta relevancia en el que se ve implicado un Vehículo de Movilidad Personal (VMP). El anterior ocurrió el pasado mes de febrero en la zona de Area da Secada y causó graves heridas a dos adolescentes.