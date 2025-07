La Festa do Albariño de Cambados arranca con multitudes y una oda a la «identidad y a las tradiciones»

Cambados apagó este miércoles su sed de Festa do Albariño con una jornada inaugural de las más multitudinarias que se recuerdan. Las míticas casetas de A Calzada tenían gente incluso antes del arranque oficial, ofrecido por un vitoreado José Manuel Domínguez Sánchez (Domin), que sintetizó en su pregón el espíritu de este homenaje a un sector y a un vino –hoy internacional– : «Cambados vive del mar, pero bebe de la tierra. La fiesta no solo celebra el vino, también es un evento cultural que refleja la identidad y tradiciones de la villa y para mí, es la mejor del año. A beber con abundancia, pero con sentidiño y como dicen en San Tomé, de «alí, a achicar», añadió, abriendo la veda de cinco días de este gran escaparate de la DO Rías Baixas.

Como es habitual, en este primer día abundó el cambadés deseoso de vivir su fiesta. Eso sí, con tranquilidad y buen ambiente, hasta el punto de que el retraso en el pregón no preocupó en exceso. Domin salió al balcón de la Casa do Concello con el mítico chaleco rojo de su peña y amenazando con 20 páginas de texto.

Ironizó con su elección siendo de Palas de Rei y profesó amor por su tierra de acogida, a la que llegó hace 46 años; los mismos que lleva disfrutando de la cita. Así, a los primerizos de fuera les avanzó que «somos un pueblo distinto, somos diferentes, y digo somos». Porque además «de precioso», su «gente es afable y acogedora» y ahí está la «culpa» de que se sienta uno más.

No faltó el repaso a los comienzos de una exaltación con la que comparte año de nacimiento, 1953, y que surgió con la pugna entre dos amigos bodegueros sobre quién tenía el mejor albariño, ganando finalmente el viticultor José Rodiño con su «Carballás». Así, fue creciendo hasta cumplir los 73 y siendo algo más, porque «también refleja la identidad y las tradiciones de Cambados», añadía el también profesor de tantas generaciones.

Un grupo de asistentes en la primera jornada del evento cambadés. | Noé Parga

Domin también habló de su contribución como uno de los pioneros instauradores de la tradición de las camisetas como uniforme para no perderse entre la multitud; en su caso, por sus invitados de Palas. Y el irreverente humor de su querida «Unha grande e chea» también salió a colación al referirse al Concello como el «untamento» y al entonar una cancioncilla que es casi un himno y, de hecho, muchos le siguieron desde la plaza: «Ya no se llama albariño, ahora es Rías Baixas como lo tienes que pedir, porque somos europeos y tenemos que competir».

Precios

El pregonero se sumaba después a la comitiva de autoridades para proceder al corte de la cinta en A Calzada que, a esas horas, pasada la una y media, ya estaba a rebosar. «Este es un día más bien para los de aquí», explicaba el conocido escritor Ramón Caride, que este año le ha metido el gusanillo a sus consuegros, procedentes de Zamora: «Es la primera vez que venimos y nos encanta este ambiente. Lo estamos pasando fenomenal. Ahora vamos a venir siempre», prometía Pilar Fidalgo.

Para entonces, las 44 bodegas participantes ya llevaban un ritmo de venta acelerado, ayudado por las sofocantes temperaturas. En cuanto a los precios, la copa ronda los 3 euros y la botella empieza en los 12. No obstante, depende, porque también se ofrecen elaboraciones especiales y otros vinos amparados por la DO Rías Baixas más allá del monovarietal albariño, como tintos y espumosos, entre otros.

Un grupo en la zona de las casetas | Noé Parga

No obstante, el «príncipe dorado de los blancos», como le llamaba Cunqueiro, era el preferido en los catavinos, uno de los iconos de la celebración y de los que hay una reserva de 45.000 unidades. Eso sí, aunque el modelo con cordel lleva tiempo retirado para evitar incidentes por cortes, la venta ambulante los revive en cada edición.

Y ya van 73, pero algunas marcan historia y esta va de camino. La sensación general era que fue uno de los arranques más masivos que se recuerdan. «Está siendo alucinante», contaba Úrsula González, responsable de enoturismo de Vionta, la bodega de Meaño que el año pasado ganó el Oro en el concurso Albariño Rías Baixas, que les ha ayudado «mucho a dar más visibilidad a nuestra marca. Notamos un crecimiento en ventas tanto a nivel comercial, en locales de restauración de la zona, como en la bodega y en nuestra experiencia enoturística», añadió.

La buena temperatura acompañó en A Calzada. | Noé Parga

La celebración también es un escaparate para nuevas relaciones comerciales y hay firmas que la aprovechan para invitar a distribuidores y restauradores de vacaciones, para que conozcan el espíritu albariñense, que es contagioso: el que prueba, vuelve, y hasta pasan cosas mágicas.

Le sucedió a Andrea Abuín. Hace tres años llegó a Cambados invitada por su compañero de piso y «en la fiesta me enamoré de un cambadés, que aún es mi novio, así que ya vengo todos los años». Siempre trae con ella a un grupo de amigos de su Monforte natal y este año hay un novato, Óscar Rodríguez, quien destacó un lujo no siempre apreciado: «Para los que somos de interior, ver el mar siempre es un acontecimiento, así que esto, verlo en un contexto que no sea en la playa... Es especial», explicaba desde A Calzada.

Polémica por Fefiñáns

Lo decía el propio alcalde de Cambados, Samuel Lago: «La Festa do Albariño tiene la capacidad de movilizar y de mover a la gente», en respuesta a preguntas de los medios sobre el resultado del «pé de cuba» –el martes– con Panorama y que, según el concejal de Festexos, Tino Cordal, fue todo un éxito. Además, se posicionó respecto a la fricción entre este, su socio de Somos, y el del BNG sobre el uso de la histórica plaza: «Las fiestas de un pueblo son en sus plazas y no valen todo tipo de eventos, pero considero que los conciertos de la Festa do Albariño deben seguir siendo en Fefiñáns».

Unas participantes en la exaltación. | Noé Parga

Fue después del tradicional paseíllo de autoridades con parada y brindis en los stands de las cooperativas Martín Códax, Paco & Lola y Condes de Albarei. La comitiva estaba encabezada por la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, quien destacó la «excelente calidad» de los vinos de la denominación y al albariño como «uno de los embajadores» de la marca Galicia Calidade. Y en cuanto a la situación actual, con el panorama de los aranceles de Estados Unidos, indicó que abogan por el «diálogo y las soluciones constructivas».

Asimismo confirmó que se espera una «cosecha muy buena», que en el caso del sello de calidad pontevedrés puede aproximarse a los 50 millones de kilos, según las estimaciones de los técnicos. Así lo recordó el presidente del Consello Regulador, Isidoro Serantes, puntualizando que «esto puede variar en un 5% más o menos en función de si llueve hacia finales de agosto».

Las primeras peñas en el epicentro de la degustación. | Noé Parga

Tampoco faltó el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, quien subrayó la importancia del sector vinícola en toda la provincia. Ni otras autoridades. Y es que pocos amantes del albariño faltaron, sobre todo cambadeses y, de hecho, los hay quienes luego se ausentan el fin de semana por la «saturación», pues la Festa do Albariño recibe a cientos de personas.

Algunos lo reconocían hoy entre tortillas, empanadas y raciones compradas en alguna de las trece foodtrucks y dispuestas en las mesas –las había traídas de casa– distribuidas por el paseo, donde ya despuntaban los primeros colores de las peñas y sus camisetas –con la presencia de míticas como «Chejar e Encher»– y que crecerán en los días siguientes, pues hay grupos que las cuentan por más de medio centenar, como «Eu non son así todo o ano». Aunque también estaban los de «Dous mil e pico...» que, al no concretar, la reciclan de año en año.

Unos asistentes sirven albariño en los catavinos. | Noé Parga

El Túnel abre este jueves y Brytiago agota toda las entradas

La segunda fiesta vinícola más antigua de España continúa este jueves con la apertura del Túnel del Vino, un espacio habilitado en Peña donde es posible disfrutar de una cata más sosegada y con apoyo profesional. La entrada tiene un coste de 20 euros y autoridades de la Xunta, el Concello y la DO Rías Baixas procederán hoy a su inauguración. Está pensada para los interesados en hacer una pausa del bullicioso paseo, donde las casetas volverán a abrir desde el mediodía.

En cuanto a los conciertos, mañana es el turno de Treixadura en la plaza de Fefiñáns (22.30 horas), además de la verbena en la del Concello (actúa Los Player´s) y de una sesión de M-80 ofrecida por los locales de hostelería de San Gregorio. Por otra parte, las entradas para el viernes en la histórica explanada ya se agotaron. Cabe recordar que se trata de los cabeza de cartel de este año: Brytiago, Yan Block y Dei V, a partir de las 22.30 horas.

Por otra parte, durante la fiesta también es posible ser solidarios con el Refugio de Animales de Cambados, que además este año venden unos llaveros elaborados por internos en el CIS de Vigo y alumnos de Integración de Érguete, que quieren así agradecer sus terapias con «peludos».