EU denuncia la paralización de la obra de O Ramal y acusa a Ravella de dejadez

Esquerda Unida denuncia públicamente la paralización de las obras en la zona de O Ramal, en Vilagarcía. Según ha trasladado el portavoz del grupo municipal, Juan Fajardo, los trabajos llevan días completamente detenidos sin una explicación clara, pese a haberse iniciado en plena temporada estival, coincidiendo con el momento de mayor afluencia de visitantes y con un alto uso del paseo marítimo y la playa.

«La situación es incomprensible. Se ha bloqueado un acceso clave en pleno verano y se han perdido plazas de aparcamiento sin garantías de continuidad en los trabajos», lamenta Fajardo, quien acusa al gobierno de Alberto Varela de actuar con «improvisación y falta de planificación».

Desde EU cuestionan la decisión de comenzar la actuación en fechas tan sensibles para la ciudad sin asegurar la continuidad de las obras. «Se ha permitido el inicio para cumplir plazos administrativos, pero ahora se tolera una paralización que deja inutilizado un espacio fundamental para vecinos y turistas», critican.

El grupo apunta directamente a la responsabilidad del Concello por no ejercer un control efectivo sobre las empresas adjudicatarias: «Una vez más, las constructoras hacen lo que quieren, cuando quieren, sin que haya vigilancia municipal. No hay operarios, no hay avances, solo vallas tiradas y abandono». Para Fajardo, esta situación pone en evidencia una gestión «despreocupada» y «sin responsabilidad» por parte del equipo de gobierno.

Además, EU advierte del impacto que esta imagen de dejadez puede tener sobre el turismo y los negocios del entorno. Por ello, la formación exige al gobierno local que actúe de inmediato: «O bien obliga a la empresa a retomar los trabajos sin más demoras, o habilita de forma provisional ese espacio para que se pueda acceder de forma segura y cómoda a la playa y al paseo·».