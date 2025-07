Cordal replica al BNG sobre los conciertos en Fefiñáns: «¿Y Pontevedra y Santiago?»

Una vez más, la plaza de Fefiñáns vuelve a estar en el centro de las fricciones del cuatripartito de Cambados. Y es que la reclamación del BNG de retirar los macro conciertos, incluyendo los de la Festa do Albariño, no ha sentado nada bien a su socio y organizar de este cartel. Tino Cordal le acusa de «ser incoherente e incongruente. ¿Por qué no le piden a los alcaldes de su partido de Pontevedra y Santiago que hagan lo mismo en sus históricas plazas?», le replicó ayer.

El concejal de Festexos defendió que en los últimos años vienen tomando medidas para evitar un uso abusivo de la explanada. «El musical de los 80 y 90 del año pasado ya se celebró en O Pombal y el Festival Son do Mar del pasado fin de semana había pedido hacerlo en Fefiñáns y se le dijo que no. Nos la piden para muchísimos eventos y no siempre se dice que sí», detalló el socio de Somos, que ya hace unos días recibió el mismo reclamo por parte de la Asociación Amigos de Fefiñáns.

Pero este viene por parte de otro gobernante del cuatripartito y conlleva otras cuestiones, como tenerlo en cuenta a la hora de tomar futuras decisiones, pues los nacionalistas han pasado de la petición interna a la pública, dando a conocer su postura en los medios. De hecho, Cordal añadió: «Me gustaría que mostraran respeto y lealtad con un compañero de gobierno como hago yo con sus competencias. Ellos –por las concejalías del Bloque– también hacen eventos en la plaza y nadie les dice nada. Parece que ellos pueden hacer lo que les da la gana y los demás no», se quejó.

Además, expuso que en el mandato de 2015 a 2019, cuando eran responsables del área de Cultura, «siguieron haciendo conciertos en la plaza». Pero sobretodo, no entiende su línea de acción política: «Gobiernan en Pontevedra y en Santiago, que es Patrimonio de la Humanidad, y hacen conciertos en sus plazas históricas y además celebran muchísimos. ¿Por qué no mantienen el mismo criterio? ¿Por qué no le piden a sus alcaldes que hagan lo mismo? Deberían. ¿Por qué ahí no pasa nada y Cambados no puede hacer cuatro conciertos al año en Fefiñáns? No son coherentes ni congruentes», abundó el concejal de Somos.

«No le gustaba el Son do Mar»

Por otra parte, Cordal mostró sorpresa ante las buenas palabras de Liso González sobre el Festival Son do Mar, cuando dijo que resultó en un «éxito organizativo» y demostró que O Pombal es una «alternativa viable» a la emblemática explanada. «Me agrada que ahora se muestre contento con esta cita porque cuando se abordó no le gustaba mucho la idea. Que se aclare», expuso.

Respecto a los aforos para estos días con la celebración vinícola, el edil indicó que será de unas 4.500 personas y recordó épocas en que no había este tipo de controles de públicos.