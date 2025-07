Nueva ofensiva de los bateeiros gallegos contra el mejillón chileno

La Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega), que en la actualidad agrupa a más de 300 productores de «oro negro» de batea en las rías gallegas, lleva un tiempo denunciando ante la Unión Europea «la falta de control y trazabilidad del mejillón importado».

La entidad mayoritaria del sector acuicultor emprende así una nueva cruzada contra el fraude del etiquetado que tantos quebraderos de cabeza ha dado a los mejilloneros en las últimas décadas.

Desde su sede en Vilagarcía, esta organización transnacional –tiene asociados en Portugal– alerta de que «el sector lleva años compitiendo en desventaja mientras entra producto chileno sin aranceles ni información clara al consumidor», lo cual, en síntesis, considera un fraude.

Aunque reconociendo que esta preocupación «no es nueva», la entidad que preside Ricardo Herbón vuelve a la carga porque cuanto está sucediendo con la importación del «chorito» (mejillón chileno) «no puede considerarse una competencia justa».

Muy por el contrario, «las reglas no son iguales para todos», pues mientras el mejillón gallego se somete a estrictos controles de trazabilidad y seguridad alimentaria parece que no sucede lo mismo con el foráneo.

Esto es algo que «no podemos seguir ignorando», advierte Opmega, de ahí que durante las últimas semanas sus dirigentes trasladaran su preocupación a los eurodiputados del Parlamento Europeo, así como a la Dirección General de Comercio, la Dirección General de Pesca y el gabinete del comisario europeo.

Manuel Méndez

Después de múltiples reuniones con ellos «poniendo voz a lo que muchos productores llevan años diciendo», Herbón y su equipo dejaron muy claro que mientras en Galicia «se cumple con cada exigencia comunitaria, el mejillón que viene de fuera entra libre, sin aranceles y sin ni siquiera indicar su procedencia», a pesar de tratarse de una especie diferente que, a priori, goza de menor calidad y sabor que el mejillón gallego.

Es legal

De ahí que Opmega considere injusta que el mejillón de las bateas gallegas deba competir con el chorito, que si bien «accede al mercado legalmente», lo hace «sin asumir las mismas obligaciones, sin trazabilidad y sin que el consumidor sepa realmente qué está comprando».

Aluden así a las latas de mejillón chileno que pueden encontrarse en cualquier supermercado a un precio inferior, pero dejando claro en Opmega que «no es solo una cuestión de precios, sino que se trata de un desgaste constante para quienes hacen las cosas bien y ven cómo su producto pierde valor frente a otro que parece lo mismo, pero no lo es».

Llegados a este extremo, y dado que el deficiente etiquetado del molusco foráneo es «una amenazada para el sector bateeiro gallego, que sostiene a miles de familias», Opmega entregó a los eurodiputados «un documento con datos que muestran cómo esta situación impacta directamente en el empleo, los costes de producción y el futuro de las bateas».

Básicamente se deja claro con esta estrategia reivindicativa que «aquí se cumplen normas ambientales, sanitarias, de calidad y de etiquetado, mientras que otros llegan (al mercado y al consumidor) sin dar explicaciones».

No quieren trampas

Para tratar de frenar la llegada de mejillón chileno que se etiqueta de forma insuficiente, a juicio de Opmega, esta organización reclama a Bruselas que se activen «cláusulas de salvaguarda, que se revisen las normas de etiquetado y que se garantice que el consumidor no siga siendo el último en enterarse» de la procedencia del chorito.

Descargas de mejillón para Francia e Italia en el puerto de Vilanova de Arousa. / M. Méndez

En la citada entidad, mayoritaria en el sector gallego, son conscientes de que «cambiar ciertas dinámicas no es fácil». Pero también creen que los contactos mantenidos por su directiva con los eurodiputados «no pueden quedarse en una ronda de buenas intenciones, sino que hacen falta decisiones claras, visibles y efectivas».

Razón por la cual también busca apoyo en la Xunta de Galicia y el Gobierno de España, de los que reclama «un posicionamiento firme en Bruselas» en defensa de un sector estratégico como el bateeiro.

Amayores, en las próximas semanas pondrá en marcha una campaña promocional y divulgativa «para poner el foco donde hace falta, como es la necesidad de transparencia, justicia y respeto por lo que se produce en Galicia con esfuerzo y compromiso».

Ricardo Herbón considera que su sector no está pidiendo privilegios, sino un trato justo, «y que no se premie a quien hace trampas, porque si todo vale, lo que está en riesgo no es solo nuestro sector, sino la confianza de la gente en lo que come».