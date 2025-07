Mägo de Oz carga contra el Concello de Vilagarcía: "No vamos a permitir chantajes ni lecciones de moralidad"

La cancelación del concierto que Mägo de Oz tenía previsto ofrecer el próximo 19 de agosto en Vilagarcía ha desencadenado un cruce de declaraciones entre la banda y el Concello. El motivo de la suspensión fue el comportamiento del guitarrista Víctor de Andrés durante un concierto reciente en Asturias, en el que profirió insultos contra el presidente del Gobierno, lo que generó cánticos ofensivos entre el público.

En respuesta a la cancelación, la banda madrileña ha publicado un extenso comunicado en el que acusa al Concello de actuar por motivos políticos, de distorsionar el contexto de lo ocurrido y de aplicar criterios arbitrarios. “No vamos a permitir chantajes ni lecciones de moralidad por parte de ningún ayuntamiento”, expresa el texto, en el que Mägo de Oz defiende su trayectoria como grupo comprometido con la tolerancia, la diversidad y los valores progresistas.

Respecto a los insultos escuchados en el concierto de Asturias, el grupo asegura que “fueron proferidos por personas del público, no por la banda”, y añade que no comparte ni aprueba ese tipo de expresiones. “Insultar a cualquier presidente de España está en las antípodas de nuestros valores”, apuntan, al tiempo que critican lo que consideran una doble vara de medir por parte del Concello: “Esperamos con ansias la prohibición de todas las canciones de reguetón que frivolizan con el sexismo y la cosificación de la mujer. A veces tenemos la piel muy fina, señores… ¡Que hable solo la música!”. No hace referencia el grupo en el comunicado a la acusación de banalización de la mujer tras las declaraciones relativas a la prostitución y al gasto público.

Desde el ámbito municipal no se han hecho más valoraciones al respecto. La Concellería de Cultura ha optado por reforzar la programación de las Festas de San Roque con nuevos conciertos de carácter gratuito, que pretenden ofrecer una alternativa “diversa y sin polémicas” al evento cancelado.