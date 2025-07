«Ars Cordis», unha singradura polo corazón da alma

Pazo Torrado acolle ata o 31 de agosto «Ars Cordis», que foi inaugurada pola artista Yolanda Carbajales, o concelleiro de Cultura, Liso González e Carlos L. Bernárdez e Jose Vaamonde, os comisarios. O título desta exposición, coa que a sala pechará o ano para renacer na próxima primavera, sendo optimistas, pode levar a confusión aos que temos esquecido o latín. Se ben busca exactamente iso, ou alomenos o parece.

Yolanda Carbajales (Caracas, 1968) proponnos unha viaxe polo corazón da alma xogando coa similitude da verba latina cordis (corazón) coa palabra corda. Ars Cordis, ou a arte do corazón, fala do profundo, confuso e universal das situacións sentimentais a través do primitivo, enxeñoso e cotiá como é unha simple corda e as distintas variacións e funcións que pode adoptar este obxecto artificioso. Esa ferramenta prehistórica, esa soga que ata, que amarra, que asfixia, que se corta ou se desgasta, que queima ou se queima, que achega ou separa, que salva ou mata, fala simbolicamente de nós a través da presencia ou ausencia dos nós.

Pero tamén hai un oco para outras series, coma a dedicada a Isaac Díaz Pardo, impulsor e ideólogo, artista e soñador, empresario e loitador galego e galeguista, fundador e restaurador das Fábrica de Cerámicas do Castro e a Editorial do Castro, e a famosa e desvirtuada nestes últimos anos, Fábrica de Cerámicas de Sargadelos, que logo de recibir no 2009 a Medalla de Ouro ao Mérito de Belas Artes de España, foi apartado e marxinado ao final da súa vida.

En definitiva, o que ides ver son mezzotintas, tamén coñecidos como mediatintas, á maneira negra, á maneira inglesa ou aquí en España, gravados ao fume. A prancha metálica, como o cobre ou aceiro suave, é granulada con miles de pequenos puntos, sen liña algunha, mediante as ferramentas como as roulettes, o rascador, o brunidor e o máis importante para esta técnica, o graneador, creando no resultado «unha amplitude na gama de tons de luz e sombra» que semellan outros materiais de debuxo como o carbón ou grafito. Da prancha traballada e tinguida ao papel onde se reproducirán un número limitado de copias. O resultado só se ve logo de rematado o proceso.

Esta técnica de gravado foi inventada en 1642 por Ludwig von Siegen evolucionando ata os nosos días. Se ben é certo que ao principio era unha ferramenta de reprodución das grandes obras de arte da pintura, como as realizadas por David Lucas de obras de Turner, Constable, ou por Jonh Martin para ilustrar a Biblia ou O Paraíso Perdido, de J. Milton, no século XX é cando toma presencia como medio de creación artística per se, como os gravados realizados por Picasso, Acatti, Escher ou, máis recentemente, Antúnez.

Últimos días

Carbajales elixiu este camiño, o do gravado á maneira negra, porque como di, é unha arte que lle absorbe e obsesiona. É un traballo racional e controlado, metódico e meditativo, feito case a cegas pero sempre desde o corazón. E é que ás veces as cousas da vida concordan, aínda que de primeiras parezan azarosas e labirínticas. E moitas son recordadas, e dicir, que volven a pasar polo tórculo do noso corazón para volver ser impresas na nosa memoria.

Por outra banda, mañá domingo, 27 de xullo, remata a exposición de fotografía que ocupa a sala B do espazo expositivo: «Identidade e territorio», de Carlos Cambre (Vilagarcía, 1983).

Os horarios de visita da sala cambadesa son de martes a venres, de 11.30 a 13.30 horas e de 17.00 a 22.00 horas; os sábados de 11.00 a 14.00 horas e de 17.00 a 21.00 horas, e os domingos e festivos de 11.00 a 14.00 horas.

(*) Jose Vaamonde é comisario da exposición