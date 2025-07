Afectados por el edificio de Otero exigen medidas antes de la Festa do Albariño

Los afectados por la situación del viejo edificio de Establecimientos Otero de Cambados se mostraron molestos con las últimas declaraciones municipales respecto a los riesgos de desprendimiento en la cara que da a la Avenida de Galicia. «Lo único que tiene validez es el informe del arquitecto municipal» sobre la conservación de las fachadas, con elementos que ya se están desprendiendo, recordaron, para volver a reclamar que el Concello actúe de manera subsidiaria, a la vista de que la propiedad no actúa –le quedan días antes de empezar la propuesta de sanciones–.

Asimismo afirman que el alcalde, Samuel Lago, acudió a la casa donde había caído una gran chapa minutos antes de estar unos niños y que «habló con los bomberos para estudiar la posibilidad de retirar inmediatamente las chapas de la fachada norte», pero no fue posible «al no poder acercarse físicamente más al edificio». Con todo, le advierten que no se quedarán de «brazos cruzados esperando a que haya una desgracia» y exigen que actúe antes de la Festa do Albariño.