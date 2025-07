El Son do Mar supera su primera prueba cambadesa

Cambados se llenó ayer de música de algunas de las bandas más representativas del panorama pop y indie actual de la mano del Festival Son do Mar. El arranque de la cuarta edición, pero la primera en la capital del albariño, mantuvo satisfecha a la organización, con una venta de entradas muy positiva.

El cartel de esta primera jornada lo protagonizaron los grupos Ultraligera, Dorian y Shinova, reuniendo a un público diverso en las inmediaciones del recinto deportivo de O Pombal, que lleva días inmerso en una operación de conversión para acoger a las miles de personas previstas por la productora, que cuenta con la colaboración del Concello de Cambados.

Uno de los promotores, Virvi Fraga, destacaba ayer que están satisfechos con la respuesta que está teniendo el festival en su traslado a Cambados, donde permanecerá en las tres próximas ediciones y tras haber nacido en O Grove.

Con todo, el ritmo más sorprendente es el que ha seguido la jornada de mañana sábado, dedicada a la música urbana y para la cual quedaban contadas localidades, según Fraga. Cabe recordar que una de las señas de identidad de esta edición ha sido dar un salto cuantitativo y cualitativo, según han destacado en varias ocasiones.

Así que el Son do Mar cuenta con actuaciones exclusivas, empezando por uno de los artistas que más sensación causa actualmente entre los más jóvenes, el colombiano Beéle, que cerró 2024 con más de 17 millones de oyentes musicales.

En este caso, aunque no es la única fecha en Galicia, desde la organización destacaron que al Son do Mar trae su propio show y no se limita a una colaboración. En cuanto al resto, Cambados será el lugar donde el público del verano gallego podrá escuchar a Mar Lucas, L-Gante, Drefquila y Jorgito +Talent.

Pero antes de llegar a una noche pensada especialmente para los más jóvenes, la cita musical se transforma hoy en el Sachaso Rock, un formato cuyo nombre lo dice todo. Nació hace seis años y celebra su consolidación con un cartel de lujo para los amantes del género: El Drogas, Ilegales y Heredeiros da Crus.

Las entradas todavía pueden adquirirse en la web del festival, además de otras cuestiones como la recarga de pulseras para las barras de bebidas y foodktrucks dispuestas por el recinto, ubicado junto al paseo marítimo de Cambados.

Para su buen desarrollo también se ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad en el perímetro y de tráfico, con indicaciones para conducir a los asistentes que lleguen en coche. Además, se ha habilitado una de las bolsas de aparcamiento que hay en las inmediaciones, en la calle Atlántico. También hay otras más alejadas, pero separadas por escasos minutos a pie.

Al cierre de esta edición, la organización señalaba el buen ambiente y desarrollo de una cita que ha llegado para quedarse, por lo menos tres años más.