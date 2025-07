Quejas en la guardería de Cambados por unos horarios

Los horarios de la guardería municipal de Cambados han generado un conflicto de intereses que está en vías de solución, según el Concello. Y es que con la aplicación estricta de la normativa, los menores que no son usuarios del comedor tienen que ser recogidos a las 12.30 horas, causando problemas de conciliación a unas siete familias del centenar de usuarias.

El concejal de Ensino, Liso González, reconoce que es temprano para que la escuela sea el verdadero servicio de conciliación que pretende tras la introducción de una serie de cambios. De hecho, explica que ha pedido a la concesionaria del servicio consensuar una salida un poco más tarde, sobre las 13.15 horas, pero siempre antes de las 13.30.

Según el edil, «la normativa de la Xunta es clara, no puede haber ningún niño en el centro a esa hora que esté sin comer, pero no se trata de imponer el comedor a las familias. Es una cuestión, primero, de que una administración pública debe tener unas normas y más tratándose de menores, y de la organización, pues para entregar a los niños hace falta una persona y otra que se quede con los que no comen. Hay que ponderar los intereses de los padres con la normativa», añadió. González explicó que puso en marcha la busca de una solución tras recibir quejas.