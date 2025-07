Arousa en Transición diseña otra planta solar para autoconsumo de 20 familias

La comunidad energética de A Illa está a la espera de financiación para poner en marcha la segunda parte de su proyecto, con la instalación de una nueva planta de energía solar sobre el pabellón del CEIP para dar servicio a la propia instalación, una veintena de viviendas y a la sede de la Asociación de Mexilloeiros Illa de Arousa.

El ánimo llega porque están «contentos» con el resultado del proyecto piloto «Mar&Luz.1», puesto en marcha hace más de un año con una docena de familias y la lonja como destinatarios. Y es que además de su contribución ambiental, con una producción de energía limpia y kilómetro 0, ha supuesto una reducción en las facturas de casi un 50%.

Cabe recordar que cada usuario tiene una especie de cuota máxima de consumo de unos kilovatios a la hora y, en caso de pasarse, no se queda sin corriente, pero estará usando la que venden las compañías, porque la energía que producen con su primera planta, la de Testos, también va a la red general. ¿Y cómo se distinguen? Se utiliza el llamado CUP, que es como una especie de DNI que usan las empresas para identificar a los clientes.

«Agotadora» burocracia

Así lo explica Ana Millán, presidenta de Arousa en Transición, la asociación sin ánimo de lucro que gestiona esta comunidad de unos 80 socios, incluyendo instituciones. Van por fases, pero, como todo desde que arrancaron, en 2019, no está siendo fácil avanzar.

Las subvenciones les resultan fundamentales y están pendientes de una nueva del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). En un primer momento se la denegaron pidiendo más documentación, que ya está en su poder, pero en caso contrario, «valoramos poner en marcha un crowfunding», explica Millán.

Aprovecha para quejarse porque, en un escenario lleno de alarmas rojas sobre la necesidad de tornar hacia las energías limpias y hacer un uso responsable de recursos, encuentran «falta de diligencia de la administración, una lentitud brutal y una excesiva burocracia. Es muy agotador. Otras comunidades autónomas van por delante».

También están esperando confirmación de la Consellería de Educación para poder instalar los paneles solares: «De momento solo hay buenas palabras».

Millán también lamenta la financiación con fondos públicos de comunidades «fake, impulsadas a través de las grandes compañías y que, al final, no suponen el cambio de paradigma necesario de producir para consumo no para especulación. Siguen siendo consumidores no prosumidores». No obstante, su pionero ejemplo ya cunde, por ejemplo en Ames. Cabe recordar que venden el excedente y cobran por la carga de vehículos, con la convicción de que los puntos gratuitos son un arma de doble filo: «Una administración no debe regalar energía pagada por el contribuyente». En su caso, también están pagando un crédito.