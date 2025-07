Valga súmase a homenaxe mariñeira a Rosalía na XII Inchadiña Branca Vela

A praia fluvial de Vilarello volverá acoller este sábado, 26 de xullo, a saída da xa emblemática remontada do Ulla en embarcacións tradicionais, «Inchadiña branca vela», unha travesía que rende homenaxe á figura de Rosalía de Castro e que celebra a súa XII edición cunha participación que superará a vintena de embarcacións mariñeiras procedentes de distintos puntos da ría de Arousa e da costa galega.

A presentación oficial do evento tivo lugar onte na Casa Museo de Rosalía, en Padrón, coa presenza da concelleira de Turismo de Valga, Malena Isorna; o presidente da Fundación Rosalía, Anxo Angueira; e os alcaldes de Padrón, Dodro e Rianxo. Precisamente esta última vila será escenario dunha das principais novidades desta edición: parte das embarcacións participantes sairán xa pola mañá desde o porto de Rianxo, vila natal de Castelao, para lembralo no 75 aniversario do seu pasamento, antes de incorporarse á ruta habitual.

Ás 16.00 horas iniciarase a travesía desde Vilarello río arriba, co obxectivo de chegar a Padrón, onde se realizará o acto central da xornada diante da estatua de Rosalía no Espolón. Alí, tripulantes e público renderanlle homenaxe á autora que, en «Cantares gallegos», inmortalizou nas súas estrofas a imaxe das dornas ascendendo polo Ulla, símbolo dunha Galicia marítima e literaria profundamente conectada coa súa identidade.

Entre as embarcacións participantes figuran gamelas, galeóns, bucetas, un carocho, un bote de Ribadeo e varias dornas —polbeiras, de tope e xeiteiras— mobilizadas pola Fundación Rosalía de Castro e a Asociación Cultural Dorna da Arousa. Esta iniciativa naceu en 2013 para conmemorar o 150 aniversario da publicación da obra máis icónica da poeta padronesa, e consolidouse ao longo dos anos como unha das citas imprescindibles do verán cultural galego.

A actividade é moito máis que unha travesía fluvial: é un acto de reivindicación da memoria, do patrimonio mariñeiro e da cultura galega. Unha celebración que une mar e poesía, tradición e futuro.

Vilarello, un ano máis, volverá ser punto de partida e lugar de encontro para todos aqueles que cren na forza do legado rosaliano e na beleza das embarcacións que manteñen viva a memoria do mar.