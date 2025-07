El joven cerebrito apasionado por el motociclismo de Vilagarcía

Para prepararse en las mejores condiciones posibles, lo ideal sería entrenar entre tres y cuatro días a la semana, con sesiones de tres horas. No obstante, el no disponer de ningún club ni ninguna zona de entrenamiento habilitada por el Concello de Vilagarcía obliga a Laya a entrenarse de vez en cuando en solitario en espacios que le van siendo cedidos por otras entidades. Esto le limita en términos de competitividad, ya que la ausencia de marcas y oponentes no le permite practicar adelantamientos, «su punto débil», comenta el padre.

Las carreras en las que participa constan de doce minutos de tiempo corrido a los que se añaden dos vueltas finales que deciden la clasificación. Además, el día previo se realizan los entrenamientos pertinentes en el circuito. Estas carreras cuentan siempre con dos ambulancias y un médico como prevención para las posibles lesiones en motocicletas limitadas a 90 km/h.