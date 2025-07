El Concello de Vilagarcía exige una rectificación a Mägo de Oz para no cancelar el concierto

El futuro del concierto de Mägo de Oz previsto para el próximo 19 de agosto, en el marco de las fiestas de San Roque, está en el aire. El Concello de Vilagarcía ha exigido una rectificación pública al grupo tras la polémica generada por unas declaraciones realizadas en un concierto por el guitarrista de la banda, Víctor de Andrés, en las que se banalizaban la prostitución y el consumo de drogas y se insultaba a Pedro Sánchez.

«Por mucho que se disfrace de pretendido humor, no se pueden admitir frivolizaciones sobre la prostitución o el consumo de drogas», advierte el gobierno municipal, que subraya que el procedimiento de contratación aún no está cerrado. El concierto había sido planteado mediante un contrato negociado sin publicidad, como es habitual para la contratación de artistas concretos, pero el proceso continúa en trámite y no existe, a día de hoy, ningún contrato formal.

Las declaraciones del guitarrista, difundidas masivamente en redes sociales durante los últimos días, fueron pronunciadas semanas atrás en un concierto en Asturias. En ellas, Víctor de Andrés afirmaba: «Me da igual quién gobierne, dejad de robarnos, sobre todo la cocaína y las putas», en alusión a escándalos de corrupción política. A continuación, añadió: «Que se las paguen con su dinero, pero las putas no nos las robéis con el dinero que pagamos nosotros». Este discurso fue ampliamente criticado por colectivos feministas y formaciones políticas por entenderse como una trivialización de la prostitución y un discurso sexista que mercantiliza a la mujer.

Desde el gobierno de Alberto Varela se insiste en que «cuando se pensó en Mägo de Oz fue por su trayectoria musical, no por las opiniones políticas —libres, gusten o no— de uno de sus miembros». Matiza que «todo el mundo puede tener un mal día, lo que no puede hacerse es banalizar sobre cuestiones tan sensibles como la explotación sexual o las drogas».

Esquerda Unida y BNG

La polémica también ha generado una reacción política contundente. Esquerda Unida ha solicitado por escrito la cancelación del concierto, argumentando que no se puede destinar dinero público a contratar a artistas «que promueven ideas y discursos contrarios a los valores fundamentales de una sociedad igualitaria y respetuosa con los derechos humanos». El grupo político asegura que apoyará la decisión si el Concello decide cancelar el evento.

En la misma línea, el BNG emitió este lunes un comunicado en el que condena las palabras del guitarrista. La formación nacionalista recuerda que la prostitución es una forma de violencia machista y que no se pueden normalizar ni justificar discursos que la minimicen. También hacen referencia a la gravedad de banalizar el consumo de drogas en una comarca especialmente golpeada por esta problemática. Por ello, instan al grupo a emitir una condena explícita de la prostitución y de cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Desde el Concello se deja claro que la continuidad del proceso de contratación depende de que Mägo de Oz emita en las próximas horas una aclaración o rectificación pública sobre el hecho. En caso contrario, Ravella cancelará el concierto y buscará alternativas.