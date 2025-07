Clamor en Trabanca Badiña por un presunto punto de trapicheo: «Un sinvivir de 24 horas»

La Asociación de Vecinos de Trabanca Badiña, en Vilagarcía, volvió a salir ayer a la calle por un problema con una casa donde presuntamente se trapichea con droga. Denuncian una problemática compleja, pero solucionable y urgente, a su parecer y también para la Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN) porque si te toca cerca, «te destroza la vida».

La asociación está al tanto de este y otros casos en O Salnés, como aquel de Cambados que desencadenó un incidente con el resultado de un agente gravemente lesionado. El número es incierto y en todo caso reducido, no obstante, es como la onda expansiva de una gota de agua. Por eso, Trabanca Badiña concentró ayer a la nada desdeñable cifra de medio centenar de personas.

No era la primera vez, pero ya cunde la «desesperación» tras reunirse este mismo año con autoridades políticas y policiales sin que la situación cambie. «Reconocen el problema y nos escuchan sí, pero no lo resuelven. ¿Si saben qué está pasando porqué no lo investigan más a fondo para poder actuar con todas las de la ley? Ellos son los expertos, tendrán que analizar qué se puede hacer», lamentaba uno de los afectados junto al vicepresidente de la asociación, Rafael Barcala.

Este relató un «trasiego continuo de personas drogodependientes cruzando el parque infantil, drogándose en presencia de los niños en la zona del pilón. Yo les digo que no pueden estar ahí y a veces te hacen caso, pero otros vecinos no se atreven y se acaban marchando». Aseguran que la situación se «está agravando» y sobre todo, «lo que no podemos consentir es que normalice, y vamos camino de ello».

Vecinos asistentes a la concentración de Trabanca Badiña. / Noé Parga

Reconocen que las patrullas policiales pasan frecuentemente, pero lamentan que no contribuya a su reclamación: «Erradicar el problema». Lo vinculan a una vivienda donde, además, las «peleas son constantes entre ellos, tiran basura a las propiedades de al lado. Tengo mi huerta llena de porquería, me tiran cristales, piedras... Hasta el día que me alcancen a mí. Fui a llevárselo al juez para que lo viera porque si lo tuviera al lado de su casa...», añadía uno de los residentes más próximos al inmueble. Otra con domicilio también pegado lo resumía como un «sinvivir porque son las 24 horas» y hasta algunos menores presentes quisieron acercase a los medios para expresar algo que ven «casi todos los días».

Además, en estas jornadas de calor la presencia en el área de juegos ha sido más frecuente porque «van a lavarse y a refrescarse al pilón, dejando todo sucio en el mismo caño donde recogemos agua», añadía Barcala. «Son los dueños y señores del pueblo y nosotros, los que vivimos aquí de toda la vida, tenemos que tragar», apostillaba una mujer, asegurando que teme por sus nietos.

Golpes policiales

«En Vilagarcía conocemos este caso y otros en Os Duráns, As Carolinas, Ramón Cabanillas y alguno que no sale en los medios. Hay cientos de familias en toda Galicia sufriendo esto, te destroza la vida, se tarda años en desarticularlos», exponía ayer el gerente de la Fundación, Fernando Alonso. A su juicio, la legislación actual no ayuda a avanzar en la solución de un problema persistente a pesar también de los esfuerzos policiales. De hecho, en lo que va de año, se dieron varios golpes contra narcocasas y narcopisos por parte de la Policía Nacional de Vilagarcía y la Udyco de Pontevedra.

Alonso se queja de que, quienes dirigen estos puntos de trapicheo actúan con «total impunidad, aprovechando los recovecos legales y que los procedimientos judiciales son tremendamente lentos para autorizar las entradas y claro, hay que acreditar fehacientemente que hay trapicheo. Se entra en un bucle de requisitos infinitos. Todos compartimos el derecho a la inviolabilidad del domicilio, pero hay que poner todo en una balanza y no puede ser a costa de pisotear los derechos, también fundamentales, de otros a vivir tranquilos».

«Una comunidad de Vilagarcía acabó contratando seguridad privada y lo resolvió»

La Fundación Galega contra o Narcotráfico considera que las administraciones, en general, deben «ser más eficaces» para afrontar un problema en el que, a veces, también se cruzan situaciones de ocupación. El resultado es el mismo: «suceden cosas intolerables». Así lo indica el gerente de la FGCN, Fernando Alonso, señalando casos conocidos como el de una «señora mayor de la zona que tuvo que marcharse de su casa, que tanto le había costado pagar, e irse a vivir de alquiler. Nos llamaba desesperada».

También menciona otro de Vilagarcía, donde la comunidad de un edificio «acabó contratando seguridad privada para cortar el trasiego de clientes y se resolvió». De hecho, considera que si fuera posible tener una patrulla policiales las 24 horas delante de estos pisos y viviendas, «asfixias la actividad, se acababa el problema». Es más, considera que hay solución, pero «es una patata caliente que se pasan porque median derechos fundamentales». De hecho, la organización aboga por cambiar las leyes, la dotación de más medios materiales y actuaciones posteriores cuando se consigue erradicar un foco de venta, porque «también hay un problema de reiteración», añadió.