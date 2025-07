Una vilanovesa pelea contra un error administrativo que compromete su nota de la PAU

Una madre de Vilanova ha presentado una queja ante la Valedora do Pobo y anuncia una denuncia judicial contra un doble error administrativo que compromete el futuro universitario de su hija. Todas las instancias a las que ha recurrido Cristina López lo reconocen, pero el órgano de gobierno de las universidades que gestiona la PAU, la CiUG, no atiende su petición.

«Responde que el plazo de subsanación ya ha pasado, pero es injusto porque se trata de un error ajeno a mi hija y que le impide hacer la carrera que quiere. Le ha bajado la nota porque aparece como no presentada en una materia. Están jugando con su ilusión y su salud», lamenta.

La vilanovesa atestigua su relato con los escritos generados desde que apareció el problema, a principios de julio, pues la menor fue a la convocatoria extraordinaria. El caso es que, cuando hizo la matrícula, marcó evaluarse de Historia de España, pero la administrativa de su instituto metió Historia da Filosofía en el sistema informático.

La joven se enteró el mismo día del examen, justo tras finalizarlo, y empezó la «desesperación». En seguida, la directora del IES A Basella remitió un escrito reconociendo todo este desarrollo de los acontecimientos, indicando que la estudiante marcó «claramente» su opción en el papel y, por tanto, pidió «encarecidamente» que se tuviera en cuenta y «se pueda corregir la matrícula de la alumna, validando su prueba de Historia de España».

Respuesta

Así llegó al Lugar de Entrega y Recogida de Documentación (Lerd) de Pontevedra, donde esta familia también encontró aceptación, pues su informe recoge la Ley del Procedimiento Administrativo, cuando dice que las administraciones «podrán asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos».

Pero la respuesta del Tribunal Único de la CiUG ha sido que el plazo para hacer cambios expiró y que «es el alumnado quien debe revisar su matrícula y notificar en caso de que detecte algún error, modificación».

Aunque López defiende que su hija «no estaba obligada» a revisar el resguardo y que además, la niña de 17 años confió en su centro, señala que se produjo otra fatalidad: también habían introducido mal su correo electrónico, así que no recibió las claves de acceso a la plataforma Nerta donde podría haberla revisado.

Así las cosas, esta vilanovesa dice que pueden asumir que «nosotros cometimos un pequeño error por no volver a mirarlo, pero no pueden convertirlo en uno mayor cuando además nos están diciendo que es subsanable e hizo el examen y se le recogió para su corrección. No tiene que haber tanto problema, así que no me queda más remedio que denunciar ante la justicia. Pienso ir a por todas».