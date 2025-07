Un talento que emerge desde Vilagarcía para Europa

El Club Salvamento Vilagarcía ha escrito una página histórica en su trayectoria deportiva con la convocatoria de Yago Vicente Ferreira a la selección española júnior de salvamento y socorrismo. Por primera vez, un deportista del club vilagarciano formará parte del combinado nacional en un campeonato internacional de primer nivel: el European Lifesaving Championships Youth 2025, que se celebrará en Polonia del 24 al 31 de agosto.

La llamada del seleccionador nacional llegó en plena carretera de regreso del Campeonato de España de Verano de playa celebrado en Castellón, donde Yago se proclamó subcampeón nacional en la prueba de nadar surf. La confirmación oficial se hizo pública al día siguiente a través de los canales de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), y fue recibida por el joven vilagarciano con una mezcla de emoción, gratitud y ambición: «Sabía que era posible por la buena temporada, pero me llevé una alegría inmensa. Es la convocatoria que siempre soñé», confiesa.

Atrás queda ya su no convocatoria para el Campeonato del Mundo del pasado año, una cita en la que tenía depositadas muchas esperanzas, pero en la que al final se tuvo que quedar a las puertas. Un hecho que solo le sirvió para coger más fuerzas y centrarse en hacer un 2025 excepcional.

Yago, formado desde los cinco años en el CNS Vilagarcía bajo la dirección de Sonia Taladriz y Raúl Barreiro, ha completado un año brillante, con múltiples podios a nivel nacional e internacional y varios récords autonómicos. Especialista en pruebas de piscina, como los 200 metros obstáculos, 100 combinada o 50 remolque de maniquí, también ha brillado en mar abierto, siendo subcampeón de España y de la Copa Internacional en nadar surf, una de las pruebas más exigentes del calendario.

El vilagarciano está completando una enorme temporada. / Iñaki Abella

Su palmarés de esta temporada incluye medallas en Elche, Torrevieja, Montpellier, Noja y Castellón, y le ha permitido cumplir con los exigentes criterios técnicos de la selección nacional. En el Europeo competirá tanto en piscina —en Szczecin— como en aguas abiertas —en Międzyzdroje— y espera ser incluido también en los relevos, donde el equipo español parte como uno de los favoritos: «Creo que tengo opciones reales de medalla en 200 obstáculos y 100 combinada, pero también en los relevos con el equipo. Vamos a por todas».

La noticia es especialmente significativa para el CNS Vilagarcía, que ve cómo su trabajo a largo plazo da frutos al más alto nivel. «Es un orgullo inmenso. Yago representa el esfuerzo, la constancia y la pasión de todos nuestros deportistas», señalan desde el club. En paralelo, Vicente también alza la voz para reivindicar mejoras en las infraestructuras: «Entrenamos en condiciones muy ajustadas, con solo dos calles para 25 nadadores. Con la nueva piscina, el salto puede ser enorme».

El joven atleta afronta las próximas semanas con un plan intensivo de preparación, incluyendo una concentración con la selección del 1 al 4 de agosto en Ciudad Real, seguida de dos semanas de afinamiento técnico. «Esta semana haré unos 20 kilómetros de piscina y sesiones de gimnasio. También entreno en O Preguntoiro para preparar la parte de playa», explica.

Yago Vicente junto a sus compañeros de club Pedro Costa y Anxo Tourís. / Cedida

Ambicioso pero sereno, Yago Vicente no oculta su meta: «Voy a por una medalla individual. Me gustaría demostrar que el salvamento gallego tiene muchísima calidad». Su convocatoria no solo premia su talento, sino que eleva el nombre de Vilagarcía y de su club a la élite europea de este deporte. Un sueño forjado a base de brazadas, perseverancia y una pasión que no conoce límites.

Una temporada de podios que vale una convocatoria

La llamada de la Selección Española Júnior no ha llegado por sorpresa para Yago Vicente. Su temporada 2024-2025 ha sido impecable, con podios constantes en campeonatos nacionales e internacionales, tanto en piscina como en playa.

En invierno, se proclamó campeón de España júnior en 200 metros obstáculos y logró dos bronces más en Elche. En Torrevieja, repitió doble subcampeonato y un tercer puesto. En el Open Internacional de Montpellier, sumó tres nuevas medallas: oro, plata y bronce. Ya en mar abierto, fue subcampeón en la Copa de España de Noja y en el Campeonato de España en Castellón, siempre en nadar surf.

Una trayectoria sólida, con siete medallas nacionales y tres internacionales, que le ha llevado a la internacionalidad.