Miranda: "É unha oportunidade única para que os galegos do exterior descubran Galicia"

O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, recibiu este sábado no aeroporto de Vigo, acompañado pola directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, ao grupo de participantes do programa "Conecta con Galicia no Camiño", que permitirá a preto de 100 galegos do exterior, cunha media de idade de 20 anos, achegarse a Galicia.

Este programa ten coma obxectivo principal fortalecer os vínculos da mocidade galega do exterior coa súa terra de orixe, promovendo o contacto coa cultura, a historia e a realidade da Galicia actual a través da experiencia do Camiño de Santiago.

"’Conecta con Galicia no Camiño’ é unha oportunidade única para que a mocidade galega do exterior descubra Galicia e as súas raíces a través dunha experiencia vital como o Camiño de Santiago", declarou Rodríguez Miranda.

Os beneficiarios aloxaranse na residencia xuvenil Altamar, en Vigo, ou na residencia xuvenil Florentino López Cuevillas, en Ourense, ambas dependentes da Dirección Xeral de Xuventude da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

O programa inclúe a realización dun tramo de máis de 100 quilómetros do Camiño de Santiago, a pé, polo Camiño Portugués ou pola Vía da Prata, dependendo do lugar de aloxamento. Ademais, organizaranse actividades complementarias para dar a coñecer o patrimonio cultural, a situación socioeconómica e o sistema educativo superior de Galicia.

Para moitos dos participantes, este programa representa a primeira oportunidade de visitar Galicia e de reencontrarse coa terra dos seus devanceiros. Ademais, aqueles que o soliciten poderán ampliar a súa estadía en Galicia ata 15 días despois da finalización do programa para fortalecer os lazos coa súa familia galega.

Realizado en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude, o programa permitirá que mozos galegos do exterior, de entre 18 e 21 anos, procedentes de sete países diferentes cunha forte presenza da colectividade galega, poidan percorrer a ruta xacobea entre o 19 e o 31 de xullo.

35ª edición do programa

A iniciativa "Conecta con Galicia" suma xa este ano 35 edicións, que permitiron a 3.500 persoas reencontrarse cunha terra que tal vez nunca chegaron a coñecer pero coa que gardan uns fortes vínculos familiares e emocionais. Dentro deste programa existen outros proxectos coma "Conecta co voluntariado en Galicia", destinado á mocidade galega do exterior. Esta actividade terá lugar entre o 26 de agosto e o 6 de setembro no campo de voluntariado do Castro de Viladonga, en Castro de Rei (Lugo) e na ría de Arousa. En outono desenvolverase tamén a iniciativa "Reencontros con Galicia", enfocada a maiores de 65 anos.