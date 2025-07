La meteorología puede favorecer el mildiu y el oídio

La cosecha en la DO Rías Baixas presenta a estas alturas unas buenas perspectivas, pero el sector debe estar vigilante ante las previsiones meteorológicas de estos días. Desde la Estación Fitopatolóxica Areeiro recomiendan extremar la vigilancia porque las bajada de las temperaturas y las lluvias de este fin de semana, aunque escasas, «pueden impulsar el desarrollo de nuevas infecciones de mildiu y oídio o reactivar las que estaban controladas».

Así lo indican los técnicos en su último aviso fitosanitario, proponiendo que ante «cualquier síntoma es conveniente aplicar fungicidas para evitar la reducción de una cosecha que se prevé muy buena». Y es que estamos en un momento en que los racimos aún no entraron en la fase del pintado y que existen esporangios en el ambiente, responsables de la propagación de las enfermedades.

El personal indica que nota un buen desarrollo de las uvas, de tal manera que algunas variedades tintas han comenzado el pintado y algunos granos de una blanca tempranera, expuestos a la luz del sol, ya muestran brillo. Con todo, ante la climatología, aconsejan no bajar la guardia, pues un «ataque mal controlado implicaría también la rotura de la piel y la entrada de botritis».

En positivo

El centro de la Diputación también sigue encontrando plantas que manifiestan síntomas de patógenos de la madera debido a las temperaturas extremas registradas hace días, así que ven preciso marcarlas para seguir su evolución o eliminarlas si están muy afectadas para evitar que sean fuente de contaminación. No obstante, en cuanto al black rot, el aviso trae buenas noticias, pues no han detectado la enfermedad, así que «en este momento de la campaña ya no debería causar daño en las viñas».

Por otra parte, en el caso de las polillas del racimo, las capturas de machos de Lobesia botrana siguen siendo muy escasas. De hecho, señalan como más destacada la incidencia de acariosis, cuyos síntomas, en una fase más inicial del ataque, pueden ser confundidos con los de los trips o algunas virosis, así que «es preciso prestar mucha atención ante cualquiera cambio».

Y en cuanto a los cicadélidos, recuerdan que es tiempo de aplicar el segundo tratamiento obligatorio dentro del plan de control y erradicación de la flavescencia dorada. «También es imprescindible destruir, lo antes posible, todas las plantas confirmadas cómo positivas y sintomáticas», abundaron.

Los expertos también han capturaron los primeros adultos de la mosca de la cáscara, que puede llevar a la pérdida de la cosecha de nueces. Para su control, además de las trampas de feromonas, aconseja eliminar las nueces caídas y extender en el terreno, bajo la copa, una lona tupida que impida que las larvas se entierren en el suelo. Además, hallaron problemas de podredumbre en frutales y el primer ejemplar de procesionaria.